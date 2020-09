Sulíkovo ministerstvo hľadá spôsob, ako pomôcť v čase koronakrízy ďalším podnikateľom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR hľadá schému pomoci pre ďalšie skupiny podnikateľov. Po rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík . Rezort je takto napríklad v kontakte so zástupcami výstavníckych firiem.Nájsť pritom musí takú schému pomoci, ktorú schváli Európska komisia. Peniaze by chceli vyplatiť ešte do konca roka.Ministerstvo taktiež plánuje použiť aj nevyčerpané prostriedky z jeho operačného programu. "Budú to programy, ktoré podporia inovácie, výskum vodíka, lepšiu reguláciu, to, aby ekonomika lepšie fungovala vo všeobecnosti," povedal minister.