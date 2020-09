Ak sa bude koronavírus na Slovensku zhoršovať, Mikulec nevylúčil návrat policajtov na hranice

Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Na otázku médií, či je v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou možný návrat policajtov na hranice, odpovedal, že všetky možné opatrenia, ktoré sa ukázali ako adekvátne a fungujú, sú stále „v hre“.

„Ak nebudú naši ľudia, občania Slovenskej republiky, zodpovední a nebudú nosiť rúška, tak sa môžme dostať aj do situácie, kedy budeme musieť pristúpiť k striktnejším opatreniam,“ povedal minister.

Dodal, že polícia a rezort vnútra sú pripravení zabezpečiť všetky opatrenia, ktoré nariadi hlavný hygienik Ján Mikas alebo Ústredný krízový štáb SR.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) dnes na tlačovej besede povedal, že Maďarsko a Rakúsko by v rámci návrhu konzília odborníkov mohli byť zaradené na takzvaný červený zoznam.

Režim na hraniciach s týmito štátmi by tak bol rovnaký ako na hranici s ČR. Rozhodnutie by podľa premiéra malo padnúť do piatku 25. septembra.

Rozhodujúcim faktorom by podľa Matoviča mala byť incidencia v týchto krajinách, teda počet pozitívne testovaných na 100-tisíc obyvateľov za posledných 14 dní. Ak by k takémuto kroku došlo, podľa premiéra by to najskôr oznámil vládam oboch štátov. „Najprv si to vydiskutujeme navzájom medzi predsedami vlád,“ dodal Matovič.





