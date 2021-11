Sulíkovo ministerstvo predstavilo manuál, ktorým sa majú riadiť zamestnávatelia pri testovaní pracovníkov (video)

Na pracovisko sa neočkovaní nedostanú

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Využitie niekoľkých testov

Výkon samotestovania vo vlastnej réžii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR v piatok vydalo manuál pre zamestnávateľov na testovania ich pracovníkov. Pôvodne mal rezort dokument zverejniť už vo štvrtok.Na jeho základnej podobe sa zhodla vláda počas stredajšieho rokovania, firmy sa podľa neho musia riadiť už od nasledujúceho pondelka.Ako informuje ministerstvo, na pracoviskách budú môcť byť už len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali COVID – 19 alebo sú otestovaní.Nové pravidlá by mali platiť do konca roka, či nebudú platiť dlhšie závisí od vývoja pandemickej situácie na Slovensku. Zamestnávatelia sú podľa manuálu povinní zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov, ako aj vhodný priestor na testovanie.Výsledky testov nesmú byť staršie ako sedem dní, môže ísť pritom aj o výsledok antigénového samotestu z nosa pod dohľadom autorizovanej osoby.Ide o osobu, ktorú poveril zamestnávateľ, aby dohliadala na riadne prevedenie antigénového samotestu zamestnancom a vykonala evidenciu jeho výsledku. Zamestnávatelia môžu využiť aj testy z mobilných odberových miest, a to antigénové, LAMP a PCR testy.Antigénové samotesty sú podľa manuálu dostupné v lekárňach, v iných obchodných spoločnostiach alebo pri množstvách nad 1 000 kusov priamo u distribútora liekov.Subjektom hospodárskej mobilizácie pre účely dodávok samotestov je spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Osobné ochranné prostriedky potrebné na výkon samotestovania, ako aj následnú likvidáciu odpadu zabezpečia zamestnávatelia vo vlastnej réžii.„Náklady na antigénový samotest budú kompenzované zo strany štátu sumou päť eur na každého otestovaného zamestnanca," potvrdil v manuáli rezort hospodárstva.Náklady spojené s testovaním budú kompenzované v sume jedného eura na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne. Zamestnávatelia budú žiadať ministerstvo o finančnú náhradu jednorazovo v januári.