Sulíkovo ministerstvo vyplatilo na nájomnom už takmer celý Hegerov balík, Matoviča žiada o ďalšie peniaze

Druhé kolo malo byť posledné

Matovič rieši stále niečo iné

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR vyplatilo v druhom kole dotácií na nájomné viac ako 49 miliónov eur. Pomoc poskytlo takmer 35-tisíc žiadateľom. Ako informuje rezort, žiadosti je možné podávať až do konca júna za obdobie sťaženého užívania do konca apríla.Ministerstvo už pritom požiadalo rezort financií o uvoľnenie ďalších financií na túto dotáciu, aby sa mohlo plynule pokračovať v procese vyplácania. Pôvodne na túto formu pomoci vyčlenil ešte koncom januára bývalý minister financií Eduard Heger 50 miliónov eur.Podľa novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, ktorú by mal parlament schvaľovať v zrýchlenom legislatívnom konaní budúci týždeň, by rezort hospodárstva mohol mať na vyplácanie nájmov k dispozícii ešte ďalších 20 miliónov eur.„Vplyv na kapitolu ministerstva hospodárstva predstavujú výdavky súvisiace s dotáciami na nájomné, ktoré sa zabezpečujú v sume 20 miliónov eur," píše sa v dôvodovej správe k legislatíve.Druhé kolo dotácií na nájomné by pritom malo byť posledné. „V prípade ďalších obmedzení podnikateľov pre pandémiu plánoval rezort hospodárstva postupovať už podľa pravidiel univerzálneho odškodňovacieho zákona. Je navrhnutý tak, aby bolo možné spravodlivo a rovnakým metrom pomôcť postihnutým koronakrízou. Kritérium pomoci je pokles tržieb," informuje ministerstvo.Návrh zákona je už podľa neho pripravený, do kompetencie si ho zobral rezort financií. Ako sa v diskusnej relácii Braňa Závodského v rádiu Expres vyjadril minister hospodárstva Richard Sulík , aktuálne pomoc nepokračuje tak, ako by mala. Čakajú totiž na uvoľnenie ďalších zdrojov zo strany ministerstva financií a odškodňovací zákon stále chýba.K jeho riešeniu sa však podľa Sulíka expremiér a aktuálny minister financií zatiaľ nedostal. „Bohužiaľ sa v tom nič neudialo a minister financií stále rieši niečo iné," skonštatoval.Nárok na pomoc majú v rámci druhej vlny podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj tí, ktorí mali obmedzené prevádzky. Podobne, ako v rámci dotácií na nájomné počas prvej vlny, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa.Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 percent nájomného za obdobie sťaženého užívania. V rámci prvého kola dotácií sa vyplatilo 19 359 žiadostí v celkovej výške takmer 40 miliónov eur.