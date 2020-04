Sulíkovou prioritou je preplácanie nájmov zatvoreným prevádzkam, pomôcť chce aj cestovným kanceláriám

Časť nájmov by mohol uhradiť štát

Konkrétne riešenia chcú predstaviť čoskoro

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vicepremiér pre ekonomiku a šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík považuje refundáciu nájmov zatvoreným prevádzkam za prioritu, na ktorej chce čím skôr nájsť dohodu s koaličnými partnermi. Ako ďalej informovalo Ministerstvo hospodárstva SR, podľa diskutovaného modelu by väčšiu časť nájomného uhrádzal štát, prevádzkovatelia by platili len nízke percento.Podľa Sulíka majú prevádzkovatelia predajní vo väčšine prípadov štyri kategórie nákladov – zamestnanci, nájom, energie a úvery.„Zo štyroch typov nákladových položiek sme už na 3 našli dobré riešenia, chýba nám iba nájom. Musíme bezpodmienečne konať, pretože tie prevádzky majú často vysoké nájmy, keď sú v obchodných centrách alebo exponovaných priestoroch. Nie všetci vedia fungovať tak, že si budú 2 mesiace len tak platiť nájom,“ zdôraznil.Minister pritom dúfa, že vláda v tejto otázke nájde konsenzus. „Viem si predstaviť, že štát uhradí časť nájmov, zákonom donúti prenajímateľov znížiť nájomné o minimálne 30 % a nejaké nízke percento necháme tým nájomcom. Treba si uvedomiť, že oni nemajú žiadne tržby, preto musíme byť čo najviac ústretoví,“ spresnil Sulík. O podobnom modeli sa podľa neho diskutuje aj v susednej Českej republike.Šéf rezortu hospodárstva zároveň ubezpečil predstaviteľov cestovných kancelárií a ich klientov, že spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom intenzívne pracujú na konkrétnych riešeniach, ktoré by mali tomuto segmentu pomôcť.„Nie je to jednoduché, ale pracujeme na tom, rokovania pokračujú. Budeme to musieť rozumne vymyslieť, pretože na jednej strane ide o ochranu spotrebiteľov, na strane druhej nechceme, aby cestovné kancelárie masívne krachovali,“ skonštatoval Sulík. "Najneskôr na budúci týždeň by sme mali prezentovať niečo, za čím stojí celá vláda,“ uzavrel.