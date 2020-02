Suma materskej dávky výrazne stúpla a dostávalo ju väčší počet rodičov

Materská aj pre otcov

Úroveň čistej mzdy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Materské dávky v minulom roku dostávalo vyše 64 tisíc žien a 18 tisíc mužov. Ako ďalej informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, počet poberateľov materských dávok medziročne výrazne narastá, a to najmä medzi mužmi. "Ešte v roku 2016 ich poberalo 3 076 mužov, v roku 2017 už 6 553 mužov a v roku 2018 ich bolo 12 836," uviedol.V tomto období rástla tiež priemerná i maximálna výška materského, a to v súvislosti s rastom miezd i s legislatívnymi zmenami. V roku 2016 sa výška dávky materské zdvihla zo 65 % denného vymeriavacieho základu na 70 % a od mája 2017 sa ďalej zvýšila na 75 % denného vymeriavacieho základu.Od januára minulého roka môžu materské poberať súbežne obaja rodičia, ak sa každý z nich stará o iné dieťa. "U žien za toto obdobie narástla priemerná výška materského zo 472 eur (v roku 2016) na 675 eur (v roku 2019). U mužov, ktorí zarábajú viac, priemerné materské za rovnaké obdobie vzrástlo z 572 eur na 891 eur," povedal Višváder.Materská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa spravidla 34 týždňov, pri vlaňajšom hrubom zárobku do 2 026 eur dosahuje úroveň čistej mzdy, ktorú mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku.Maximálna suma materskej dávky pri hrubej mzde 2 026 eur a viac v tomto roku predstavuje 1 498,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci a 1 548,70 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.