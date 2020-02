Neviete koho ste zastavili, zastrašovala policajtov arogantná vodička

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti v Nitrianskom kraji zastavili niekoľko cestných pirátov, hliadky to však s nimi nemali vždy jednoduché. V Tesárskych Mlyňanoch zastavili 51-ročnú vodičku, ktorá v obci uháňala rýchlosťou 102 km/h.Ako informovala nitrianska krajská polícia, žena arogantne tvrdila, že si to môže dovoliť a policajti ešte nevedia kto je a koho vlastne zastavili. Hliadka sa nenechala zastrašiť a uložili jej 500 eurovú pokutu. Vodička na záver dodala, že to ešte bude riešiť.Ďalšiu pretekárku kontrolovali v obci Vinodol. Ako uviedla polícia, 63-ročná vodička Mazdy prekročila rýchlosť o 53 km/h. Usmiata žena sa ešte policajtov snažila presvedčiť, že to nie je možné. Vyšlo ju to na 500 eur. Rovnakú pokutu dostal aj vodič, ktorého namerali v Močenku.Išiel rýchlosťou 105 km/h. O 800 eur je ľahší šofér, ktorý sa po Novozámockej ulici v Ivanke pri Nitre prehnal rýchlosťou 114 km/h.