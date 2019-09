Suma, potrebná na dofinancovanie rezortu zdravotníctva, nie je známa

Na archívnej snímke minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 27. septembra (TASR) - Vyčíslenie sumy potrebnej na dofinancovanie rezortu zdravotníctva by mohlo byť známe v strede budúceho týždňa. Po piatkovom rokovaní vlády to uviedol minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).uviedol minister o pokračujúcich rokovaniach s rezortom i Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VŠZP). Zároveň odmietol naznačovať nejaké sumy.dodal.S potrebou dofinancovať rezort súhlasí Inštitút zdravotnej politiky (IZP), ktorý je posledných 13 mesiacov zodpovedný za prípravu rozpočtu pre zdravotníctvo. Šéf inštitútu Martin Smatana poukázal na to, že dofinancovanie bude určite potrebné z viacerých dôvodov.komentoval šéf IZP s tým, že keď inštitút pripravoval rozpočet, nerátal s infláciou či s časovým posunom niektorých zmlúv, ale napríklad ani s vysokým nárastom cien energií. Otázkou podľa jeho slov je, ako systém nastaviť tak, aby sa potreba dofinancovania nezopakovala.Bezodkladné dofinancovanie zdravotníctva v tomto roku o 150 miliónov eur žiadajú aj zástupcovia ambulancií, nemocníc, zdravotných poisťovní aj strešnej pacientskej organizácie. Podpísali memorandum, v ktorom poukazujú na to, že súčasný rozpočet pre zdravotníctvo nepostačuje.Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní kabinetu uistil, že zdravotníctvo v rozpočte na budúci rok neutrpí.zdôraznil.dodal Pellegrini.