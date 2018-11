Summers: Ekonomika USA by do dvoch rokov mohla na 50 % byť v recesii

Larry Summers. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. novembra (TASR) - Podľa bývalého amerického ministra financií Larryho Summersa môže americká ekonomika do dvoch rokov skĺznuť do recesie. Riziko, že sa tak stane, odhaduje na zhruba 50 %.Ako povedal pre stanicu CNBC, spomalenie rastu ekonomikyNásledne dodal, že v najbližších dvoch rokoch, prípadne aj v kratšom čase, hrozí ekonomike recesia, pričom toto riziko stanovil na takmer 50 %. Na vývoj americkej ekonomiky budú podľa neho vplývať otrasy na finančných trhoch, geopolitické napätie a sprísňovanie menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky (Fed).Summers, ktorý pôsobil na poste ministra financií v administratíve Billa Clintona, nesúhlasí s pokusmi súčasného prezidenta Donalda Trumpa zasahovať do menovej politiky Fedu. Trump už niekoľkokrát skritizoval vedenie centrálnej banky za podľa neho príliš rýchle zvyšovanie úrokových sadzieb.Napriek nesúhlasu s Trumpovými prejavmi však aj Summers upozorňuje, že Fed by mal byť v súvislosti so zvyšovaním úrokových sadzieb opatrný.dodal Summers.