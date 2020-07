Summit v Bruseli zatiaľ nebol úspešný, dohodu o fonde obnovy EÚ po koronakríze sa nepodarilo dosiahnuť

Tvrdý boj a vyjednávanie

Finálne rozhodnutie je ešte pred nami

19.7.2020 - Dohoda o fonde obnovy ekonomík Európskej únie, ktorú chcú na summite v Bruseli dosiahnuť lídri bloku, bola v sobotu večer stále vzdialená. Predstavitelia niektorých krajín však uviedli, že vyjednávania prinajmenšom idú správnym smerom.Dva dni diskusií vytvorili nádej, že dohoda nejako vznikne, ak nie tento víkend, tak na ďalšom summite za niekoľko týždňov.Napriek vážnosti koronakrízy sú na summite veľké rozdiely v postojoch niektorých bohatších krajín, a to Holandska, Rakúska, Švédska a Dánska, ktoré chcú striktnú kontrolu výdavkov, a juhoeurópskych krajín, ako sú Španielsko a Taliansko, ktorých pandémia osobitne silno postihla. "Veci idú správnym smerom," uviedol však rakúsky kancelár Sebastian Kurz."Je to samozrejme, ako sa dalo očakávať, tvrdý boj, tvrdé vyjednávanie, ale hýbeme sa správnym smerom a to je najdôležitejšie," povedal Kurz.Podľa slovenského premiéra Igora Matoviča sa rokovania o fonde obnovy ekonomík Európskej únie po koronakríze vyvíjajú dobre.“Čisto zo slovenského pohľadu sa to zatiaľ rysuje tak, že sme vyboxovali všetko, čo sme vyboxovať chceli. Takže, keby to takto dopadlo, môžeme si naozaj gratulovať, ale finálne rozhodnutie je ešte len pred nami,” povedal slovenským novinárom v sobotu v Bruseli Igor Matovič.