Super Bowl 2025: Víťazom finále play off zámorskej ligy amerického futbalu NFL sa stala Philadelphia Eagles (video)

Víťazom finále play off zámorskej ligy amerického futbalu NFL sa stala Philadelphia Eagles. V súboji o trofej Vincea Lombardiho v rámci 59. edície Super Bowlu (LIX) triumfovala v noci na pondelok nad Kansas City Chiefs jednoznačne 40:22. V dueli víťazov konferencie NFC a AFC sa Philadelphii podarilo oplatiť prehru tomuto súperovi z roku 2023 (35:38) a historicky druhýkrát (2018, 2025) získať víťaznú trofej.



Cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) Super Bowlu získal Jalen Hurts. "Boh je skvelý, stojí pri Vás pri lepších a horších momentoch. Na tomto mieste by som nebol nebyť mojich spoluhráčov, boli sme špeciálna partia, ktorá sa poučila z minulosti a urobila dobré veci, aby zvládla túto prekážku. Za mňa, využil som všetky svoje dobré a zlé skúsenosti, poučil sa z nich a vnímal som ich ako hnací motor k tomu, aby som si mohol ísť za svojim vlastným osudom. Snaha a nastavenie každého, aby sme sa dostali do tohto bodu, tak to sme mali. Bolo to o tom, ako zareagujeme na niektoré veci. Cítime sa super, bol to skvelý zápas. Obrana vyhráva tituly. Videli ste rozdiel rozdiel a aké možnosti nám dal súper, ktoré sme využili," uviedol quarterback Eagles po ocenení MVP.



Kansas vstupoval do finálového zápasu s vidinou historického míľniku, mohol sa stať vôbec prvým tímom NFL, ktorý by Super Bowl vyhral tri roky po sebe. Eagles však nič také nedopustili vzhľadom na priebeh v Caesars Superdome. Po dlhom útoku sa podarilo Jalenovi Hurtsovi otvoriť touchdownom skóre zápasu na konci ôsmej minúty prvej štvrtiny. Dlhšie čakanie na body vynahradila druhá časť, ktorá bola kompletne v réžii Philadelphie. Jake Elliott zvyšoval úspešným kopom na 10:0. Potom so spoluhráčmi tvrdo potrestali chyby Kansasu na rozohrávke, ďalšie dva touchdowny pridal Cooper DeJean a A.J. Brown, a tak sa išlo na polčasovú prestávku za jednoznačného stavu 24:0.



V druhom polčase sa Eagles podarilo ustáť pokus Chiefs o zdramatizovanie zápasu, naopak ešte zvýšili vedenie na 34:0 a už v tretej štvrtine rozhodli o víťazovi Super Bowlu LIX. Kansasu sa podarilo skórovať až v 45. minúte, prvý touchdown družstva zaznamenal Xavier Worthy. V poslednej 15-minútovke potvrdil finálový triumf bezchybným premieňaním kopov Elliott, Kansasu sa už podarilo len skorigovať prehru. "Ťažký deň vo všetkých smeroch, nič nešlo podľa našich predstáv a ja som nekoučoval dobre. Som hrdý na chalanov, ako bojovali. My sa z tohto poučíme. Urobili sme priveľa strát a veľakrát sme dostali trest, čo sa proti dobrému tímu nemôže stávať," kouč Chiefs Andy Reid.



"V prvom rade treba povedať, že sme mali skvelé družstvo. Museli sme dostať zo seba to najlepšie, čo sa nám aj v zápase podarilo. Je to lekcia celému svetu, čo dokáže dobrá tímová robota. Mali sme nesebeckých hráčov, ktorí nechceli toho druhého sklamať a bojovali jeden za druhého. Mali sa radi a láska je silná vec, na ktorej je potrebné tvrdo pracovať, aby sa ju podarilo vybudovať. Každý do toho dal to svoje. Toto bol tím v najlepšom kolektívnom športe, aký môže byť. Moji koordinátori boli v tomto zápase skvelí, poďme si to celé ešte raz zopakovať. Nikdy sme sa netrápili názormi iných, alebo ako sme vyhrávali, my sme len chceli uspieť. Jediným spôsobom, ako bolo možné ukončiť túto sezónu bolo s majstrovským sprievodom a s ceremóniou s odovzdávaním víťazných prsteňov. Vyzerá to tak, že nás teda čakajú ešte oslavy," vyhlásil v pozápasovom rozhovore priamo na ihrisku tréner Eagles Nick Sirianni.

Super Bowl LIX:



Caesars Superdome, New OrleansPhiladelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40:22 (7:0, 17:0, 10:6, 6:16), 65 719 divákov.