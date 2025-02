NHL: Slafkovský asistoval, Montreal prehral s Černákovou Tampou 3:5

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský ukončil päťzápasový bodový pôst v NHL. V nedeľnom domácom dueli s Tampou Bay si pripísal asistenciu, jeho Montreal však prehral 3:5. Z víťazstva Lightning sa tešil aj Erik Černák. V akcii bol i ďalší slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington podľahol Utahu 4:5 po samostatných nájazdoch.



Slafkovský začal zápas v prvom útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom, ale v priebehu stretnutia ho tréner "Habs" Martin St. Louis preradil do formácie s Christianom Dvorakom a Brendanom Gallagherom. Po presune zaznamenal slovenský krídelník 22. asistenciu a 30. bod v sezóne. V 33. minúte za stavu 1:4 trafil strelou z ľavej strany konštrukciu bránky, no hra pokračovala a napokon akciu zakončil Dvorak presnou strelou k vzdialenejšej žrdi - 2:4. Montreal dokázal potom znížiť na rozdiel jedného gólu, ale vyrovnania sa nedočkal. Prehral tretí zápas za sebou a od postupových priečok vo Východnej konferencii ho naďalej delí šesť bodov. Canadiens nestačili ani dva presné zásahy Gallaghera. Slafkovský odohral 15:34 min., okrem asistencie zaznamenal aj jeden hit a mínusový bod. Tampa uspela aj bez svojho najproduktívnejšieho hráča Nikitu Kučerova, ruský útočník vynechal zápas pre nešpecifikované zranenie. Zastúpili ho dvojbodoví Anthony Cirelli, Victor Hedman (obaja 1+1), Brandon Hagel a Jake Guentzel (obaja 0+2). Černák počas 20:52 min. na ľade nazbieral tri plusky, prezentoval sa tromi strelami na bránku, dvoma hitmi a zblokoval jednu strelu súpera.



Capitals dokázali proti Utahu zmazať dvojgólové manko, v tretej tretine vyrovnali z 2:4 na 4:4, ale v nájazdoch nepremenili ani jeden z troch pokusov. Bodovali však v šiestom dueli v sérii a naďalej suverénne vedú Východnú konferenciu. Tom Wilson zaznamenal v domácom drese dva góly a asistenciu, Alexander Ovečkin nazbieral tri asistencie. Fehérváry nastúpil v tretej obrannej dvojici "Caps" s Mattom Royom, počas 17:18 min. na ľade vyslal dve strely na bránku, zblokoval jednu strelu súpera a nazbieral dve mínusky. Jediným úspešným exekútorom v rozstrele bol útočník hostí Nick Schmaltz. Gólom a asistenciou zhodne prispeli k víťazstvu Dylan Guenther, Josh Doan a Jack McBain. Utah vybojoval tretie víťazstvo v štyroch stretnutiach a stále živí nádej na účasť v play off, na pozíciu s druhou voľnou kartou v Západnej konferencii stráca priebežne šesť bodov.



Washingtonu chýbal pre zdravotné problémy ruský útočník Nikita Kučerov. Ten sa zúčastnil predzápasovej rozcvičky, ale nehral pre zranenie v hornej časti tela. Jeho stav budú "Caps" posudzovať na dennej báze. "Včera večer si niečo natiahol a nemohol nastúpiť, takže prestávka je pre neho výborne načasovaná," povedal tréner Tampy Jon Cooper. Švédsky obranca Hedman zaznamenal 179. zápas s viacbodovým zápisom, čím predbehol Sergeja Gončara na treťom mieste medzi obrancami narodenými v Európe v histórii profiligy. Viac ich majú len jeho krajania Nicklas Lidström (264) a Erik Karlsson (207). "Dnes to bola drina. Nebol to jeden z najkrajších zápasov, ktoré sme odohrali, ale dosiahli sme víťazstvo," poznamenal kapitán "bleskov".

NHL - sumáre:



Washington Capitals - Utah Hockey Club 4:5 pp a sn (2:3, 0:1, 2:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 4. Wilson (Dubois, Strome), 13. Dubois (Wilson, Ovečkin), 45. Strome (Ovečkin, McMichael), 59. Wilson (Ovečkin, Carlson) - 2. Doan (McBain, Ingram), 2. Carcone (Guenther, DeSimone), 8. McBain (Kesselring, Doan), 23. Guenther (Keller, Sergačov), rozh. nájazd Schmaltz. Brankári: Thompson - Ingram (13. Vejmelka), strely na bránku: 42:28.







Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)



Góly: 19. Gallagher (Newhook, Matheson), 33. Dvorak (Savard, SLAFKOVSKÝ), 50. Gallagher - 7. Paul (Hagel), 11. Hedman (Goncalves, Cirelli), 22. Point (Guentzel, Hedman), 27. Girgensons (Atkinson, Eyssimont), 60. Cirelli (Guentzel, Hagel). Brankári: Dobeš (22. Montembeault) - Vasilevskij, strely na bránku: 35:21.



Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 20:52 0 0 0 +3 3 0



Martin Fehérváry (Washington) 17:18 0 0 0 -2 2 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 15:34 0 1 1 -1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Štatistiky Slovákov v základnej časti - líder Slafkovský má 30 bodov

Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 10. februára 2025:







1. Juraj Slafkovský (Montreal) 53 8 22 30 -10 71 20



2. Martin Pospíšil (Calgary) 55 3 15 18 +1 75 74



3. Erik Černák (Tampa Bay) 49 2 13 15 +20 45 29



4. Tomáš Tatar (New Jersey) 51 5 8 13 +2 48 14



5. Martin Fehérváry (Washington) 55 1 12 13 +10 54 21



6. Šimon Nemec (New Jersey) 11 0 1 1 -1 9 6



7. Samuel Honzek (Calgary) 5 0 0 0 -1 6 2







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Individuálne štatistiky - líder produktivity MacKinnon má 87 bodov

Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 10. februáru 2025:







1. Nathan MacKinnon (Colorado) 57 21 66 87



2. Leon Draisaitl (Edmonton) 55 40 43 83



3. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 52 25 57 82



4. Connor McDavid (Edmonton) 49 22 49 71



5. Mitchell Marner (Toronto) 54 16 55 71



6. Jack Eichel (Vegas) 55 19 50 69



7. Kyle Connor (Winnipeg) 56 30 39 69



8. David Pastrňák (Boston) 57 28 40 68



9. Mikko Rantanen (Colorado/Carolina) 55 26 40 66



10. Jack Hughes (New Jersey) 57 24 41 65



...................................................



163. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 53 8 22 30



332. Martin POSPÍŠIL (Calgary) 55 3 15 18







najlepší strelci:



1. Draisaitl 40 gólov, 2. William Nylander (Toronto) 33, 3. Mark Scheifele (Winnipeg) 31, 4. Sam Reinhart (Florida) 31, 5. Brayden Point (Tampa Bay) 31, 6. Connor 30, 7. Pastrňák 28, 8. Jake Guentzel (Tampa Bay) 27, 9. Alexander Ovečkin (Washington) 26, 10. Rantanen 26, ... 271. SLAFKOVSKÝ 8, 484. POSPÍŠIL 3