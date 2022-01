Superodpočet na výskum a vývoj si za rok 2020 uplatnilo 415 firiem v sume 171 miliónov eur

Pozície si obhájili štyri subkejty

Superodpočty nad milión eur v zahraničných rukách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Možnosť uplatniť si superodpočet na výskum a vývoj za rok 2020 využilo 415 subjektov. Tieto firmy tak spoločne uplatnili superodpočet, teda zníženie daňového základu, v objeme 171,1 milióna eur. Tým pri 21-percentnej sadzbe dane z príjmov ušetrili takmer 36 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK).„Zvýšenie sadzby superodpočtu zo 150 % na 200 % prinieslo zvýšenie počtu záujemcov aj objemu jeho čerpania, na rozdiel od predchádzajúceho roku, keď zvýšenie sadzby zo 100 % na 150 % nepomohlo prekonať úroveň čerpania v roku 2018," uviedla finančná analytička CRIF Jana Šnircová. V pandemickom roku 2020 objem superodpočtu podľa nej medziročne vzrástol o viac ako 50 mil. eur a dynamika jeho rastu prekonala dynamiku rastu jeho sadzby.Za rok 2020 v uplatňovaní superodpočtu nepokračovalo až 213 subjektov, ktoré si ho uplatňovali aspoň v jednom z predchádzajúcich rokov. Medzi nimi aj objemom superodpočtu najväčší čerpateľ U. S. Steel Košice – už druhý rok po sebe, ale tiež ďalší dvaja významní zástupcovia z toho istého odvetvia: Železiarne Podbrezová a OFZ. Spolu tieto tri spoločnosti naposledy čerpali superodpočet v objeme viac ako 50 miliónov eur. Celkovo až sedem subjektov, ktoré si v niektorom z minulých rokov uplatnili miliónový superodpočet, v roku 2020 nečerpalo vôbec.Na umiestnenie v TOP 10 za rok 2020 už nestačil ani superodpočet viac ako 3 milióny eur. Takých bolo totiž v zozname až 12. Svoje pozície si obhájili len štyri subjekty z roku 2019 a dve pozície zaujali úplní nováčikovia roka 2020, a to ŽOS Vrútky a 365.bank. „Zaujímavosťou je zvýšenie počtu finančných inštitúcií v desiatke najväčších superodpočtov, čelo rebríčka však obsadila trojica zástupcov priemyslu,“ konštatuje finančná analytička CRIF SK Jana Šnircová.Zastúpenie subjektov v rukách zahraničného kapitálu v roku 2020 dosiahlo necelú štvrtinu, čo je od roku 2015 najnižší výsledok. V kategórii superodpočtov nad 1 milión eur však naďalej dominujú subjekty vo vlastníctve zahraničných osôb. Medzi 32 subjektmi je ich až 23 a čerpali spolu 77 % z celkového objemu miliónových superodpočtov, čo je zhruba na úrovni roka 2019, ale o 10 percentuálnych bodov menej ako v roku 2018.Pomer dvoch najúspešnejších odvetví v čerpaní superodpočtu sa v roku 2020 vyvíjal v prospech priemyselnej výroby. Jej 40 % subjektov čerpalo 60 % objemu superodpočtu, zatiaľ čo IT sektor zastúpený štvrtinou subjektov dosiahol len 17-percentný podiel na objeme čerpaného superodpočtu. Objemom uplatnených nákladov tak aj v roku 2020 zaostáva za priemyslom výraznejšie ako počtom subjektov. Prispel k tomu o tretinu nižší počet nováčikov v IT sektore, ktorí priniesli o viac ako 3 milióny eur nižší prírastok objemu čerpaného superodpočtu oproti roku 2019.