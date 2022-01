Taliansko nemá prezidenta ani po štvrtom kole hlasovania, najviac hlasov získal Mattarella

Mattarella nemá záujem o druhé funkčné obdobie

Voľba začala bez jasného zoznamu kandidátov

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Talianski zákonodarcovia a zástupcovia regiónov ani počas štvrtého dňa hlasovania nenašli zhodu na tom, kto by mal byť novým prezidentom.Aj štvrtok, ako každý deň tohto týždňa, sprevádzali prázdne hlasovacie lístky, zatiaľ čo politické strany v zákulisí pokračovali v rokovaniach s cieľom nájsť vhodného kandidáta miesto súčasného prezidenta Sergia Mattarellu, ktorého sedemročný mandát sa končí už budúci týždeň.Práve Mattarella dnes získal 166 hlasov, najviac spomedzi všetkých jednotlivcov, a to aj napriek tomu, že 80-ročný prezident sa jasne vyjadril, že nemá záujem o druhé funkčné obdobie.Počas prvých troch kôl pritom bola na zvolenie potrebná dvojtretinová väčšina, zatiaľ čo počnúc štvrtkovým štvrtým kolom už kandidátom stačí len jednoduchá väčšina - 505 hlasov. I to sa však môže podľa agentúry AP ukázať ako zložité, pričom pripomína, že v minulosti niektoré talianske voľby prezidenta potrebovali viac ako tucet kôl hlasovania, raz dokonca 23.Voľba 13. prezidenta Talianska sa v pondelok začala bez jasného zoznamu kandidátov.Premiér Mario Draghi síce naznačil, že je ochotný kandidovať, ale koaličné strany sa obávajú, že by jeho odchod z čela vlády vyvolal predčasné voľby. Mandát súčasného parlamentu sa končí v roku 2023.