Súperom Smeru nie sú politické strany, ale mimovládne organizácie a slobodné médiá, tvrdia progresívci (video)

Ohrozenie demokracie

Ficovi „skákať na každú udičku"

12.6.2023 (SITA.sk) - Predstavitelia strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sami hovoria, že ich súperom nie sú politické strany, ale mimovládne organizácie a slobodné médiá. Práve tie podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) stoja na strane demokracie, občianskych slobôd a ľudských práv.Hnutie ďalej upozornilo na to, že predseda Smeru-SD Robert Fico straší falšovaním volieb, útočí na vládnych úradníkov i spojencov NATO a prišiel s návrhom, ktorý v Rusku využívajú na zatváranie disidentov.„Ak toto zamýšľa urobiť so Slovenskom po parlamentných voľbách, musíme hovoriť o vážnom ohrození demokratického zriadenia a našich národných záujmov na medzinárodnom poli," uviedol líder PS Michal Šimečka na pondelkovej tlačovej besede.Zároveň tvrdí, že v nezávislej občianskej spoločnosti na Slovensku pracujú tisíce ľudí, ktorí zastupujú štát v tých odvetviach, v ktorých zlyháva. Dodal, že Fico chce po vzore Ruska označovať za zahraničného agenta každého, kto má financie zo zahraničných grantov.„Ľudia tam môžu pracovať a pomáhajú všade tam, kde štát zlyháva aj preto, že dostávajú podporu od európskych fondov alebo nórskych fondov či od nadácií zo zahraničia. Robiť z nich pre to zahraničných agentov je úplne absurdné," myslí si šéf PS.Ostatným politickým stranám zainteresovaným do tejto kampane odkázal, že netreba Ficovi „skákať na každú udičku, ktorú vypustí" a už vôbec nie mu pritakávať či zľahčovať situáciu. Zároveň vyzval politické strany, aby neboli ticho, ak bude predseda Smeru-SD a extrémisti útočiť na konkrétnu skupinu ľudí či ohrozovať slovenskú demokraciu.Podpredseda PS Tomáš Valášek Ficovi odkázal, že ak hľadá nepriateľa demokracie na Slovensku, stačí sa pozrieť do zrkadla. „Fico cez víkend dokázal, že v jeho svete víťaz volieb môže všetko. Že štát je on a že všetci tí, ktorí v normálne fungujúcej demokracii korigujú excesy politikov či im pozerajú na prsty, sa buď prispôsobia, alebo pocítia chladné prsty vládnej moci," uviedol.