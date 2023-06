Vzdušný priestor Slovenska už bude chrániť aj Maďarsko

12.6.2023 (SITA.sk) - Do ochrany slovenského vzdušného priestoru sa po Česku a Poľsku zapojí aj Maďarsko. Vyplýva to zo Spoločnej deklarácie Vyšehradskej štvorky (V4) , ktorú v pondelok na Štrbskom Plese podpísali zástupcovia jednotlivých rezortov obrany v závere dvojdňových rokovaní.Česko a Poľsko chránia vzdušný priestor Slovenska od septembra minulého roka, ich pomoc bude trvať do konca tohto roka. Stíhacie lietadlá MiG-29, ktoré tvorili základ nadzvukového taktického letectva SR, totiž vlani uzemnili a v tomto roku odovzdali Ukrajine. Objednané stíhačky F-16 majú Spojené štáty Slovensku začať dodávať postupne v priebehu budúceho roka, celkovo pôjde o štrnásť kusov.