Šurany chcú do konca roka zrealizovať takmer dve desiatky investícií

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šurany 15. augusta (TASR) - Šurianska radnica plánuje zrealizovať do konca roka 2018 takmer dve desiatky investícií za takmer 300.000 eur. Väčšina z nich bude smerovať do budovania a opráv mestských komunikácií.K najväčším akciám bude patriť investícia do sobášnej siene s predpokladaným rozpočtom 60.000 eur. Podľa informácií zverejnených magistrátom sú naplánované práce aj na Cintoríne Balát, i na cintorínoch v mestských častiach Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek.Mesto chce rekonštruovať aj verejné osvetlenie na Južnej ulici a v časti Nový Svet. V rámci rekonštrukcie komunikácií je naplánovaná aj revitalizácia chodníka na Ulici M. R. Štefánika a Bernolákovej ulici, a tiež oprava chodníka Nábrežie. Radnica chce okrem toho v tomto roku stihnúť aj výmenu okien na kultúrnych domoch v Nitrianskom Hrádku a Kostolnom Seku. Ako pripomenul primátor Šurian Marek Oremus, všetky plánované investičné akcie budú financované z rozpočtu mesta.