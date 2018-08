Turecko uvalilo na americké výrobky dodatočné clá asi 530 mil. USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Istanbul 15. augusta (TASR) - Turecko zvýšilo dovozné clá na vyše 20 amerických produktov, pričom hodnota dodatočných ciel presiahla 530 miliónov USD. Oznámilo to v stredu turecké ministerstvo obchodu, ktoré tak spresnilo prvé informácie o výraznom zvýšení dovozných ciel na tovary z USA.Nové, dvojnásobne vyššie clá sa týkajú 22 produktov z USA, medzi nimi osobných áut, alkoholických nápojov, plastov, uhlia, ryže či kozmetických výrobkov. Do platnosti vstupujú okamžite.uviedla ministerka obchodu Ruhsar Pekcanová, ktorú citovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu. Ako ministerka dodala, Spojené štáty sú pre Turecko významným obchodným partnerom, nie sú však jediným.povedala.Konflikt medzi USA a Tureckom spôsobil najmä prípad amerického pastora Andrewa Brunsona (50), ktorého v Turecku súdia pre obvinenia zo špionáže a terorizmu, čo Brunson odmieta. Washington žiada jeho okamžité prepustenie, to ale turecký súd v stredu zamietol. Práve pre kauzu Brunson uvalil Washington začiatkom augusta finančné sankcie na dvoch tureckých ministrov a minulý týždeň zdvojnásobil dovozné clá na tureckú oceľ a hliník.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však nemieni ustúpiť a zo súčasných problémov krajiny, pod ktoré sa podľa mnohých analytikov podpisuje aj jeho hospodárska politika, obviňuje "ekonomických teroristov" a "tyranov globálneho systému," ktorí proti jeho krajine vedú "ekonomickú vojnu". Zároveň varoval, že Turecko môže vytvoriť nové spojenectvá, a to s Ruskom a Čínou.(1 EUR = 1,1406 USD)