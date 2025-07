Susko je na dovolenke a právny štát sa podľa opozície rozpadá. Vančo hovorí o „novom Harabinovi“- VIDEO

Vančo: Minister dovolenkuje, hoci sa rúca právny štát

Vnímanie korupcie je podľa Eurobarometra alarmujúce

Namiesto reforiem návrhy pre sudcov, tvrdí Vančo

Krátky: Fico pomohol len svojim ľuďom

EK upozorňuje aj na ohrozenie médií

15.7.2025 (SITA.sk) - Koaliční poslanci odignorovali ústavnoprávny výbor a minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ), ktorý sa mal na výbore zúčastniť, informoval, že je na dovolenke. Upozornil na to poslanec a člen výboru Branislav Vančo PS ).„Minister spravodlivosti nám odkázal, že je do konca júla na dovolenke a ešte plánuje dovolenku v auguste. V čase, kedy sa ministrovi rúca právny štát na hlavu, aj vzhľadom na jeho zlyhania, je toto nemysliteľné,“ zdôraznil poslanec.Ako uviedol, Susko je novým Harabinom a takmer úplne odignoroval odporúčania Európskej komisie (EK) v oblasti právneho štátu za uplynulý rok. Ignoruje negatívne dopady novely Trestného zákona , ktorá je jeho vlastným návrhom, ignoruje boj proti korupcii, o ktorej takisto hovorí správa EK.Poslanec doplnil, že EK vo svojej správe potvrdila, že dopady novely Trestného zákona, na ktoré opozícia upozorňovala, sa všetky naplnili. Minister podľa jeho slov neprišiel ani raz so žiadnou iniciatívou, aby to aspoň sčasti napravil.„Nerobí nič. EK vo svojej správe na základe prieskumov, ktoré boli vykonané prostredníctvom Eurobarometra, hovorí aj o katastrofálnom stave vnímania korupcie na Slovensku. Až 80 percent ľudí hovorí, že korupcia je veľmi rozšírená. Polovica podnikateľov hovorí o korupcii pri verejných zákazkách. Ako dôvod pritom uvádzajú nedostatočný boj proti korupcii,“ upozornil Vančo s tým, že minister spravodlivosti nerobí nič ani v tejto oblasti.Navyše podľa neho na Slovensku nemáme ani restoratívnu justíciu, o ktorej sa hovorilo pri schvaľovaní novely. „Susko namiesto toho navrhuje, aby si sudcovia mohli dávať odmeny, snaží sa znefunkčniť disciplinárne konanie voči sudcom, a snaží sa zapáčiť sudcom inými návrhmi, ktoré majú vylepšiť ich pozíciu. Napríklad ruší pravidelné hodnotenia sudcov. My by sme mali ísť úplne opačnou cestou,“ dodal poslanec. Vančo upozornil aj to, že v dôsledku novely Trestného zákona sa stupňuje agresivita zlodejov, ktorí sú stále drzejší, kradnú viac tovaru a drahší tovar zdôraznil poslanec.Vláda ignoruje pripomienky EK aj podľa poslanca Františka Mikloška KDH ). „Tu vidíme, čo bude znamenať naplnenie novely ústavného zákona o zvrchovanosti národnej identity. To znamená, že si tu vláda bude môcť robiť čo chce. Európska únia , ktorej sa cítime byť členmi a od ktorej berieme radi peniaze, si bude môcť síce hovoriť čo chce, no podľa zvrchovanosti národnej identity si bude súčasná vláda robiť, čo chce. Opozícia nemôže mlčať, musí hovoriť a pripomínať, že chceme, aby Slovensko bolo riadny právny štát v EÚ,“ doplnil Mikloško.Poslanec za hnutie Slovensko Rastislav Krátky doplnil, že spravodlivosť je pre predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) neželaným stavom. Krátky v správe EK nenašiel jediný bod, na ktorý by hnutie neupozorňovalo. „Fico zatiaľ pomohol len svojim kolegom z vysokej politiky, svojim spolustraníkom a papalášom, ktorých nominoval do rôznych funkcií, ale zo Slovenska spravil výkladnú skriňu korupcie, klientelizmu a papalášizmu,“ vyhlásil Krátky.Ako zdôraznil, správa EK nehodnotí len vysoké vnímanie korupcie na Slovensku, ale aj to, že sa novelou Trestného zákona pomohlo ľudom z vysokej politiky a amnestovala ich. Zároveň EK konštatuje, že sa naplnili obavy z toho, že sa zrušil Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra, čo prinieslo chaos, doplnil poslanec.Krátky ďalej upozornil, že EK si všíma aj nezávislosť médií, a to, čo sa na Slovensku deje s verejnoprávnosťou. Podľa poslanca nastal únos verejnoprávnosti. Podľa EK navyše nedošlo k žiadnemu posunu, ak ide o minuloročné odporúčania, a vníma pretrvávajúce riziká.Poslanec Ondrej Dostál SaS ) vyhlásil, že Susko rúca právny štát. „Je jeden z najväčších aktérov nivočenia právneho štátu na Slovensku a svojimi návrhmi a ďalšími aktivitami prispieva k rozkladu právneho štátu. Rozklad právneho štátu, nedostatočný boj proti korupcii a spochybňovanie nezávislosti médií, to sú veci, o ktorých sme chceli hovoriť,“ doplnil Dostál s tým, že majú v pláne o týchto témach hovoriť až do volieb. Súčasne podotkol, že ignorovanie rokovaní ústavnoprávneho výboru koaličnými poslancami je niečo, na čo sú už zo strany koalície zvyknutí.