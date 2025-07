Zákazníci Tesca môžu hlasovaním podporiť najlepšie lokálne projekty pre deti a mladých

15.7.2025 (SITA.sk) - Slováci počas júla a augusta rozhodnú, koľko financií dostanú lokálne projekty pre deti a mladých ľudí v ich okolí.Tesco vo svojich predajniach spúšťa hlasovanie o projektoch zapojených do grantu Správne začiatky až do 10. augusta 2025. Zapojiť sa do hlasovania a rozhodnúť o výške podpory môže každý zákazník!Hlasovanie v 165 predajniach Tesco trvá od 14. júla do 10. augusta tohto roka. Hlasovacie stojany s tromi projektmi z blízkeho okolia sa nachádzajú pri pokladničnej zóne. Zákazníci pri každom nákupe dostanú žetón alebo si ho môžu zobrať a svojím hlasom rozhodnú o výške podpory pre jednotlivé projekty – projekt s najviac hlasmi dostane 1 800 eur, na druhom mieste 800 eur a na treťom mieste 300 eur."Teší nás, že do druhej edície grantového programu Správne začiatky organizácie prihlásili vyše 400 projektov z celého Slovenska. Najviac projektov v tejto edícii sa týkalo oblastí ako zdravie a šport, rozvoj komunitného života, kultúry a vzdelávania. Odborná porota po dlhom zvažovaní vybrala 231 najlepších. Veríme, že vybrané nápady zmenia životy detí a mladých ľudí k lepšiemu," hovoríTesco podporí 231 projektov naprieč Slovenskom sumou viac akoCieľom nového grantu Tesca Správne začiatky je podporiť lokálne projekty z rôznych oblastí, ktoré majú pozitívny vplyv na deti a mladých ľudí do 26 rokov a "dopriať im správny začiatok do života". Deti aj mladí ľudia tak získajú ďalšie šance rozvíjať svoj talent, získavať nové skúsenosti, objavovať svoje schopnosti a dosiahnuť svoje sny.Projekty do grantumôžu online prihlasovať mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, športové kluby, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Nápady však musia byť zamerané alebo prepojenéOdborná komisia zložená z členov Tesca a Nadácie Pontis vyberá z prihlásených nápadov najviac 231 najlepších projektov, ktorým rozdelí sumu až 223 300 eur.Nový programplynule nadväzuje na ukončený grant Vy rozhodujete, my pomáhame. "Doteraz sme tak pomohli zrealizovať cez predošlý grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame a cez prvú edíciu programu Správne začiatky vyše 3 200 projektov na zlepšenie života v komunitách po celom Slovensku spolu v hodnote viac ako 2,5 milióna eur," dodávaZákazníci doteraz odovzdali lokálnym projektom v hlasovaní 47,4 milióna hlasov v podobe žetónov.Informačný servis