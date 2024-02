Susko na poslednú chvíľu zrušil výzvu na podporu mimovládnych projektov v oblasti ľudských práv, upozorňuje Post Bellum

Viaceré nesplnené ciele

Zrušenie na poslednú chvíľu

19.2.2024 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko zrušil výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe podpory Ľudské práva 2024. Informoval o tom Juraj Rizman z neziskovej organizácie Post Bellum Ako vysvetlil, rezort spravodlivosti to všetkým uchádzačom oznámil v pondelok e-mailom. Zrušenie programu tak ministerstvo oznámilo len deň pred plánovaným ústnym vypočutím žiadateľov o dotácie, a to bez akéhokoľvek vysvetlenia.„V rámci programu, ktorý funguje od roku 2017, pôvodne rezort avizoval zámer prerozdeliť na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie sumu v celkovej hodnote 769 500 eur," pripomenul Rizman.Riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková informovala, že 20. februára mali na ministerstve spravodlivosti obhajovať svoje projekty zamerané na oblasť ľudských práv."Zrušenie tejto dotačnej výzvy znamená, že vláda škandalóznym spôsobom – na poslednú chvíľu a bez adekvátneho vysvetlenia – zastavila jediný štátny program podpory projektov v tejto mimoriadne dôležitej oblasti. Vláda nám jasne odkazuje, že ju ľudské práva nezaujímajú. A to je zásadný signál pre všetkých aktívnych občanov, organizácie občianskej spoločnosti i všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov,” uzavrela Polovková