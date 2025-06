Susko opäť sabotuje boj proti korupcii, PS pre podané dovolania avizuje zvolanie mimoriadneho výboru

Susko pred otázkami novinárov opakovane uteká

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Absolútna drzosť

12.6.2025 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) pripravilo žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia ústavnoprávneho výboru , kde sa chcú poslanci PS pýtať na dôvody, prečo minister spravodlivosti Boris Susko napadol dohody o vine a treste v prípadoch Michala Suchobu Zoroslava Kollára . Susko už v minulosti umožnil prepustenie právoplatne odsúdeného bývalého prokurátora Dušana Kováčika "Dodnes nepoznáme dôvod, prečo napadol rozsudok v prípade Kováčika, a pred otázkami novinárov opakovane uteká. Je zrejmé, že Smer sa snaží sabotovať boj proti korupcii pre vlastné záujmy. My to však nenecháme len tak," zdôraznila podpredsedníčka Poslaneckého klubu PS Zuzana Števulová s tým, že PS bude trvať na vyvodení zodpovednosti a ochrane princípov právneho štátu.Podľa predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucie Plavákovej sa Boris Susko opakovane stavia na stranu odsúdených ľudí napojených na vládnu koalíciu. "Sú to osoby, ktoré sa sami priznali ku korupčnému správaniu a uzatvorili dohodu o vine a treste. Takýto postup je neakceptovateľný zásah do nezávislosti justície," vyhlásila Plaváková."Minister spravodlivosti by takúto kompetenciu ani nemal mať. Právomoc podať dovolanie bola súčasťou promafiánskej novely trestných zákonov, aby mohla táto koalícia prostredníctvom ministra spravodlivosti mariť trestné konania, a to najmä v prípade kajúcnikov, ktorí svedčili proti politikom a nominantom Ficovej vlády ," dodal poslanec PS Branislav Vančo Vančo tvrdí, že ak minister už využíva túto právomoc, tak je jeho povinnosťou verejnosti riadne vysvetliť dôvody, prečo tak robí. "Je absolútna drzosť, že si túto svoju povinnosť neplní a odmieta médiám odpovedať na otázky v tejto súvislosti," upozornil s tým, že ako člen ústavnoprávneho výboru pripravil žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia tohto výboru.