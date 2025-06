Pellegrini odobril zriadenie žandárov, v lete chce absolvovať výcvik záložníkov

12.6.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok podpísal zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti . Cieľom zákona je vytváranie, udržiavanie a navyšovanie kapacít Ozbrojených síl SR , ktoré sa majú použiť na posilnenie bezpečnosti v krízovej situácii.Vzniknú Národné obranné sily , ktoré budú tvoriť operačné zálohy, pohotovostné zálohy, branné zálohy a ostatné zálohy. Ako informovala Kancelária prezidenta SR , na základe dobrovoľnosti sa budú do týchto záloh zaraďovať občania, ktorí podstúpia výcvik a budú plniť určené úlohy.V prípade operačných a pohotovostných záloh pôjde o 20-dňový výcvik a ďalších desať dní pohotovosti, v prípade branných záloh o 14-dňový výcvik. Zároveň týmto zákonom vznikne Žandársky zbor , ktorý bude podporovať Policajný zbor najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku.Prezident vo štvrtok opätovne vyjadril svoj záujem absolvovať výcvik pre záložníkov. "Som presvedčený, že obrana vlasti je vecou cti každého jedného občana. Celé desaťročia sme žili v presvedčení, že mierové časy potrvajú už navždy, no vojna za našimi východnými hranicami nás vrátila do krutej reality. Výcvik pre dobrovoľných záložníkov považujem za dobrý spôsob na zvýšenie obranyschopnosti Slovenska. V snahe inšpirovať predovšetkým mladých ľudí preto chcem už v lete podstúpiť takýto výcvik so všetkými povinnosťami budúcich záložníkov," uviedol po podpise zákona Pellegrini.