Susko podá disciplinárny návrh voči sudcom senátu Juraja Klimenta na Najvyššom súde, Kaliňák hovorí o európskej hanbe

Neakceptovateľná hanba

Vláda musí zaplatiť pokutu

18.6.2024 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh voči sudcom senátu Juraja Klimenta na Najvyššom súde SR . Zároveň „vyvodí aj ďalšie právne kroky na vyvodenie zodpovednosti“. Oznámil to v utorok na tlačovej besede.Dôvodom je minulotýždňové rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) o porušení práv sudkyne Denisy Cvikovej . Sudkyňu vtedajšieho Okresného súdu Bratislava I Cvikovú zadržali a obvinili z prijímania úplatku v rámci policajnej akcie Búrka v marci 2020.Do októbra daného roku bola aj väzobne stíhaná. Väzba bola podľa ESĽP predĺžená nezákonne a sudkyňa tak bola niekoľko mesiacov vo väzbe nezákonne. Za zistené porušenia práv sťažovateľke priznal ESĽP 19 500 eur z titulu nemajetkovej ujmy.Z rozhodnutia ESĽP podľa podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka (Smer-SD ) vyplýva, že na Najvyššom súde SR „nemáme sudcov, ale politických aktivistov, ktorí sa bez akéhokoľvek návrhu prokuratúry alebo orgánov činných v trestnom konaní rozhodli, že je dobré, aby niektorí ľudia boli obmedzení na slobode a boli v nezákonnej väzbe“.Kaliňák zdôraznil, že rozhodovali svojvoľne a je to „neakceptovateľná hanba v celej Európskej únii“. Rozhodnutie ESĽP podľa Kaliňáka potvrdilo európsku hanbu slovenskej justície reprezentovanej na Najvyššom súde, predovšetkým senátom 5T. Vláda SR má zaplatiť pokutu takmer 20-tisíc eur. Kaliňák však chce, aby bola zosobnená.„Nielenže musíme urobiť opatrenia, ktoré budú znamenať, že to bude musieť uhradiť konkrétny vinník, ale predovšetkým z môjho pohľadu je to potvrdením, že za posledné štyri roky dochádzalo k veľmi hrubému a vážnemu porušovaniu ústavy a zneužívaniu trestného práva,“ dodal.Podľa svojich slov by rád počul zo strany príslušných sudcov ospravedlnenie.