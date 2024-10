Susko zhodnotil rok svojho pôsobenia v rezorte, vyzdvihol najmä novelizáciu trestných kódexov (video)

Lepšie podmienky pre individualizáciu trestu

29.10.2024 (SITA.sk) - Tento rok bol rokom návratu k právnemu štátu . Vyhlásil to v utorok na tlačovej besede minister spravodlivosti Smer-SD ), ktorý zhodnotil rok svojho pôsobenia v rezorte . Ako uviedol, v prvej štvrtine volebného obdobia sa v oblasti spravodlivosti podarilo naplniť značnú časť programového vyhlásenia vlády.Vyzdvihol najmä novelizáciu trestných kódexov ako jednu z hlavných priorít rezortu. Táto novela podľa neho napráva negatívne dôsledky rekodifikácie trestného práva z roku 2005. Podľa ministra sa prijala moderná právna úprava, ktorá zodpovedá európskym štandardom a aktuálnym trendom v trestnej politike najvyspelejších krajín EÚ.Susko podotkol, že novelou Trestného zákona sa vytvorili napríklad lepšie podmienky pre individualizáciu trestu pre odsúdených páchateľov. Súčasná filozofia Trestného zákona kladie dôraz na prevýchovu odsúdených, aby sa mohli začleniť opäť do spoločnosti po odpykaní si svojho trestu."Rovnako kladieme dôraz na odškodnenie obetí trestných činov, ktoré boli doteraz bezradné a odškodňované iba formálne, keďže odsúdený nemal šancu ani motiváciu pri dlhšom pobyte vo väzení spôsobenú škodu nahradiť," doplnil minister."Zvýšili sme hranicu škody tak, aby odrážala ekonomický vývoj od roku 2005. Podobne ako my, výšku škody chcela meniť aj úradnícka vláda. V dôsledku tejto zmeny zanikla trestnosť u niektorých páchateľov, pričom konečné číslo je 446 odsúdených a osem obvinených. Teda žiadne tisícky ľudí nejdú z väzenia na slobodu, ako strašili opoziční politici a niektoré médiá," dodal minister s tým, že pravdivé nie sú ani informácie o masívnom kradnutí, o čom svedčia policajné štatistiky."Za prvých 9 mesiacov tohto roka nám medziročne poklesol počet trestných činov proti majetku o 2 849 prípadov z dôvodu zániku trestnosti. To sa logicky muselo prejaviť na raste počtu priestupkov, konkrétne o 2 519 prípadov. Keď však porovnáme tieto dve čísla, tak počet deliktov proti majetku je všeobecne menší, a to až o 330 prípadov."Minister informoval, že veľa úsilia venujú posilňovaniu restoratívnej a alternatívnej justície . V rámci organizačnej štruktúry rezortu spravodlivosti zriadili sekciu restoratívnej a alternatívnej justície, prebiehajú početné stretnutia so sudcami, a tiež k tejto téme zorganizovali konferenciu o uplatňovaní inštitútov restoratívnej justície v prípravnom konaní."Komunikujeme a úzko spolupracujeme s Policajným zborom a finalizujeme koncepciu probačnej a mediačnej služby," informoval Susko.Ako ďalej minister doplnil, aj napriek konsolidácii sa im podarilo nájsť peniaze pre stabilizáciu justičného personálu. Zvýšenie finančného ohodnotenia sa tak od januára 2025 dotkne probačných a mediačných úradníkov, pre ktorých nebola práca na rezorte atraktívna práve pre nízke platy.Minister upozornil, že ohodnotenie pracovníkov justície je výrazne poddimenzované, pričom nástupný plat zamestnanca súdu bol 865 eur v hrubom. Predchádzajúca vláda tento problém podľa Suska ignorovala, čo spôsobilo, že je na rezorte nedostatok pracovníkov, čo sa následne odzrkadľuje na dĺžke súdnych konaní.Napriek konsolidácii sa však rezortu spravodlivosti v spolupráci s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a ministerstvom financií podarilo zabezpečiť takmer 33 miliónov eur na stabilizáciu personálneho obsadenia súdov. "Od budúceho roka budú mať pracovnici justície zvýšené finančné ohodnotenie približne o 400 eur," dodal Susko.Na stabilizácii personálu ministerstvo pracuje aj v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže . V tomto prípade rezort zaviedol niekoľko finančných nástrojov."Prijali sme novelizáciu zákona o štátnej službe príslušníkov ozbrojených zborov. To sa prejaví v poskytnutí príspevku na bývanie vo výške 200 eur pre všetkých príslušníkov zboru od januára 2025. Rovnako sme presadili zavedenie stabilizačného príspevku vo výške 5 000 eur pre všetkých príslušníkov zboru, ktorí vykonávali štátnu službu aspoň 20 rokov, za podmienky, že budú v službe pokračovať minimálne ďalšie tri roky," priblížil minister a doplnil, že novinkou je aj náborový príspevok vo výške 5 000 eur pre nových príslušníkov zboru za podmienky, že vytrvajú v Zbore väzenskej a justičnej stráže minimálne päť rokov. Šéf rezortu spravodlivosti pokračoval, že sa venujú aj inovácii súdneho manažmentu, aby práca sudcov bola rýchlejšia a efektívnejšia.V súvislosti s investíciami pripomenul, že projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti našiel po bývalom vedení rezortu v katastrofálnom stave. Ide o takmer 200 miliónov eur na modernizáciu. Najväčším problémom je v tomto prípade podľa ministra nereálny časový harmonogram od bývalej ministerky Márie Kolíkovej SaS ). Minister ubezpečil, že rezort robí všetko pre to, aby aspoň časť týchto peňazí zachránil.Susko v rámci vyhodnotenia prvého roku na rezorte pripomenul aj novelu Občianskeho zákonníka , ktorá zvýšila ochranu spotrebiteľa v prípade omeškania so splátkami úverov. Rezort pracuje aj na rekodifikácii občianskeho práva hmotného a v legislatívnom procese je aj zákon o výkone trestu odňatia slobody, ktorého cieľom bude zlepšenie podmienok odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.