Susko zrušil dotácie nielen pre mimovládky, ale aj školy a akademické organizácie. Minister údajne klame a zavádza

Boj proti korupcii

Takáto diskriminácia je neprípustná

22.2.2024 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) nezrušil dotačnú výzvu len pre mimovládky, ale pre všetky subjekty, teda aj pre akademické organizácie, školy či organizácie samospráv. Upozornila na to Občianska platforma za demokraciu.„Minister zavádza a klame a zase umelo delí organizácie na dve skupiny - na ,spolitizovanéʻ a ostatné. Pravdou však je, že o dotácie z tohto dotačného programu sa uchádzali občianske organizácie z celého spektra spoločenských oblastí, konzervatívne aj liberálne, ženské, zdravotnícke, sociálne, kresťanské, reprezentujúce LGBTI+ ľudí a podobne. Stačí si pozrieť zoznam v minulosti podporených projektov,” vyhlásila riaditeľka organizácie Via Iuris Katarína Batková , ktorá je zároveň členka výkonného výboru Občianskej platformy za demokraciu.Ako ďalej uviedla, v dotačnej výzve na podporu projektov v oblasti ľudských práv boli v minulosti podporené napríklad aj projekty Červeného kríža, Ligy za duševné zdravie či organizácií, ktoré sa venujú práci s ľuďmi bez domova.Platforma podľa Batkovej protestuje proti neustálym útokom na odborné organizácie, ktoré sa venujú právam menšín, obrane právneho štátu a boju proti korupcii.„Podľa platnej legislatívy je ochrana menšín, boj proti diskriminácii a podpora ľudských práv verejnoprospešnou činnosťou v súlade so zákonmi a ústavou. Organizácie, ktoré sa týmto témam venujú, majú rovnakú legitimitu na existenciu a podporu od štátu, ako organizácie, ktoré sa venujú sociálnej, zdravotnej či inej verejnoprospešnej činnosti,” skonštatovala Batková.V prípade, že štát bude plošne diskriminovať vybrané skupiny občanov a mimovládnych organizácií, je podľa Batkovej Občianska platforma za demokraciu pripravená sa obrátiť na všetky kompetentné domáce i medzinárodné inštitúcie a žiadať nápravu.„Žijeme v demokracii, sme členmi Európskej únie a mnohých ďalších medzinárodných organizácií, v rámci ktorých je takáto diskriminácia neprípustná,” dodala Batková.Minister spravodlivosti Boris Susko zrušil výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe podpory Ľudské práva 2024. Informoval o tom v pondelok 19. februára Juraj Rizman z neziskovej organizácie Post Bellum Ako vysvetlil, rezort spravodlivosti to všetkým uchádzačom oznámil e-mailom. Zrušenie programu tak ministerstvo oznámilo len deň pred plánovaným ústnym vypočutím žiadateľov o dotácie, a to bez akéhokoľvek vysvetlenia.