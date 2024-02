Medvedev by mal vyhľadať psychologickú pomoc, reaguje Brusel na jeho vyjadrenia o Ukrajine

22.2.2024 (SITA.sk) - Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev by podľa slovenského hovorcu Európskej komisie (EK) pre zahraničnopolitické otázky Petra Stana mal vyhľadať psychologickú pomoc.Na otázku, či môže reagovať na to, že Medvedev zopakoval ruské nároky na Kyjev a Odesu, Stano odpovedal, že nevidí dôvod komentovať tieto vyjadrenia, ale Medvedevovi odporučil, aby navštívil psychológa.„Jediné, čo sa k tomu dá povedať, je odporučiť konzultácie a pomoc špecialistu," povedal hovorca EK. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Stano dodal, že vzhľadom na miliardy dolárov, ktoré Rusko vynakladá na vojnu proti Ukrajine, by Moskva mohla nájsť aj peniaze na programy na zachovávanie zdravia svojich občanov.