Šutaj Eštok a Šaško budú k boju proti drogám pristupovať systémovo, ich legalizáciu razantne odmietajú – VIDEO

Boj proti drogám neprebieha iba v uliciach

Debata o liberalizácii drog nie je namieste

12.5.2025 (SITA.sk) - Drogy ničia životy a rodiny, ministri budú k boju proti drogám pristupovať systémovo. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) počas spoločnej tlačovej konferencie s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) a prezidentkou Policajného zboru Janou Maškarovou . Ako minister vnútra vyhlásil, dekriminalizácia a legalizácia niektorých drog má u aktuálnej vládnej garnitúry nulovú toleranciu."Drogy ničia životy, ničia rodiny. Z úplných rodín robia rodiny neúplné, šikovných ľudí menia na nepoznanie. Ľudí, ktorí ešte včera mali plány do budúcnosti, dnes nepoznajú ani vlastní rodičia. Drogy sú zlo, ktoré nemôže mať v našej spoločnosti miesto," zdôraznil Šutaj Eštok, podľa ktorého sa týmto riadia aj policajti. Ministerstvo vnútra priblížilo, že Národná protidrogová jednotka v rámci niekoľko desiatok akcií stiahla z obehu takmer 280 kilogramov rôznych druhov drog v hodnote viac ako 14 miliónov eur. Zadržali pritom 161 osôb, z ktorých 110 obvinili. Polícia zaistila aj takmer 600-tisíc eur v hotovosti, zbrane a iné veci pochádzajúce z trestnej činnosti.Ak ide o políciu, boj proti drogám podľa slov ministra vnútra neprebieha iba v uliciach. Dôležitá je podľa neho aj prevencia na základných a stredných školách."Okresné a krajské policajné riaditeľstvá prostredníctvom svojich policajných preventistov navštevujú najmä stredné školy, kde sa okrem iných tém venujú aj trestnoprávnemu dopadu a dôsledkom protiprávneho konania mladistvých v súvislosti so psychotropnými látkami," priblížil Šutaj Eštok a doplnil, že pri výbere škôl sa polícia nespolieha len na operatívne získané informácie, ale samotní riaditelia či učitelia priamo kontaktujú políciu. Rezort vnútra súčasne pripravuje aj ďalšie školenia na školách o nebezpečnosti drog a zvyšujú kontroly, aby sa v okolí škôl nepohybovali díleri.Minister zdravotníctva je rovnako názoru, že debata o liberalizácii drog nie je namieste. Ako upozornil, ročne evidujú stovky osôb, ktoré potrebujú odbornú pomoc a kvalitnú liečbu. Táto pomoc má podľa jeho slov svoju "cenovku" a ide o miliónové sumy. Šaško v tejto súvislosti pripomenul pripravovaný program komunitných služieb, ktorý je zameraný najmä na mladých ľudí a deti.Minister zdravotníctva ďalej informoval, že sa im podarilo pripraviť legislatívu, ktorá zaraďuje syntetické kanabinoidy medzi nelegálne látky. Na ministerstve zdravotníctva sa pripravuje nový zákon ako zásadný nástroj v rukách štátu pri výskyte nových drog.Šaško priblížil, že v spolupráci s ministerstvom vnútra a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pracujú aj na téme nadmerného predpisovania liekov. Okrem dopadov na rozpočet Šaško prízvukuje aj ich zneužívanie na čiernom trhu na výrobu a distribúciu často aj tvrdých drog. Do parlamentu predložia tiež návrh zákona upravujúci fenomén jednorazových syntetických cigariet.