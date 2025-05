Šutaj Eštok a Šaško odmietajú diskusiu o dekriminalizácii drog

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister zdravotníctva Kamil Šaško (obaja Hlas-SD) odmietajú akúkoľvek diskusiu o dekriminalizácii či legalizácii drog, aj tých ľahkých. Ministri o tom informovali v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii.





Šéf rezortu vnútra podotkol, že polícia nebude so žiadnym dílerom drog zaobchádzať „v rukavičkách“. „Chceme urobiť všetko pre to, aby sme zamedzili aj tomu, čoho ste boli svedkami v závere minulého roka. Keď látky, ktoré veľmi pripomínajú ľahké drogy, boli dostupné ako cukríky pre naše deti v rôznych automatoch v nákupných centrách,“ vyhlásil minister.Ako Šutaj Eštok dodal, od nástupu na ministerstvo vnútra zaistili bezpečnostné zložky drogy za vyše 14 miliónov eur. Polícia počas desiatok akcií zadržala za tento čas 161 ľudí, z ktorých obvinila 110.Prezidentka Policajného zboru poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová potvrdila, že polícia je pripravená proti drogovým dílerom zasahovať. Vymenovala niekoľko policajných akcií, ktoré viedli k zadržaniu dílerov či zaisteniu množstva drog a finančnej hotovosti pochádzajúcej z trestnej činnosti. Dodala, že bezpečnostné zložky štátu intenzívne spolupracujú aj s medzinárodnými partnermi.Minister Šaško avizoval, že štát pripravuje novú legislatívu, ktorá má zjednodušiť a zrýchliť reakciu na nové drogy na trhu. „Toto považujem za mimoriadne dôležitú úlohu a bude to zásadný nástroj v rukách štátu, pretože okrem operatívnych krokov, za čo sa aj ja chcem poďakovať vedeniu polície a všetkým, ktorí s touto vážnou problematikou na dennej báze bojujú, potrebujeme aj kvalitnú legislatívu, ktorá nebude ako keby dobiehať situáciu. Bude aj vám dávať rámec, aby ste mohli konať,“ myslí si.Ako Šaško zdôraznil, drogovo závislý človek si zaslúži pomoc a spoločnosť by ho nemala odsudzovať. V roku 2023 podľa neho pribudlo takmer 3000 drogovo závislých pacientov. V tomto období zaznamenalo zdravotníctvo aj 38 úmrtí priamo spojených s drogami. „Preto nie je namieste, aby ktokoľvek zľahčoval túto tému a otváral diskusiu o akejkoľvek liberalizácii, aj pokiaľ ide o potenciálne užívanie napríklad ľahkých drog,“ tvrdí.