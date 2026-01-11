|
Nedeľa 11.1.2026
Meniny má Malvína
11. januára 2026
Šutaj Eštok chce vrátiť Hlas k predvolebným percentám, vyjadril sa aj k spolupráci s Republikou
Snahou predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka je vrátiť stranu z terajších desiatich ...
11.1.2026 (SITA.sk) -
Snahou predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka je vrátiť stranu z terajších desiatich percent na tie percentá, ktoré mala pred voľbami. Ako povedal v diskusnej relácii Politika 24 televízie JOJ, nadviazať chce na úspechy, ktoré sa podarilo Hlasu ako novej strane dosiahnuť.
„Som presvedčený o tom, že ak sa budeme našou politikou zameriavať na dôstojný život človeka od narodenia až po dôstojnú starobu, tak sa nám to podarí,“ povedal Šutaj Eštok. Zároveň si myslí, že tu bude vždy priestor pre normálnu politickú stranu, ktorá sa snaží jasne definovať ako sociálno-demokratická. Predseda Hlasu a minister vnútra očakáva, že rok 2026 bude pre neho extrémne náročný a drvivú časť svojho času strávi v regiónoch s členmi a podporovateľmi strany, keďže budú komunálne a krajské voľby.
Hlas bude podľa Šutaja Eštoka naďalej autonómnou samostatnou stranou, ktorá pred budúcimi parlamentnými voľbami neuvažuje o žiadnej koalícii. Čo sa týka možnosti prípadnej spolupráce s Republikou, tak na akékoľvek úvahy o spolupráci s inými stranami je podľa neho ešte rok a pol času, vládne strany by sa teraz mali venovať vládnutiu. Hlas však nebude brániť v komunálnych voľbám napríklad kandidátom na primátora, ktorých by Republika chcela podporiť.
