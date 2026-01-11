|
11. januára 2026
Konflikt s Maďarskom pre Benešove dekréty nemusel vzniknúť, Raši ukazuje na Progresívne Slovensko
Zmeny v Trestnom zákone týkajúce sa Benešových dekrétov boli podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (
11.1.2026 (SITA.sk) - Zmeny v Trestnom zákone týkajúce sa Benešových dekrétov boli podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) dôsledkom toho, že opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) túto tému otvorilo. Šéf Národnej rady SR to uviedol v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v súvislosti s tým, že proti týmto zmenám protestovali v Maďarsku študenti, aj líder tamojšej opozície Péter Magyar.
Rovnako aj poradkyňa maďarského premiéra sa obrátila na Európsku komisiu so žiadosťou o preskúmanie danej novely. Predmetná novelizácia slovenského Trestného zákona bola prijatá koncom roka 2025, zaviedla tiež nové trestné činy, medzi nimi aj popieranie povojnového usporiadania. Raši v reakcii zareagoval, že nechápe, prečo po mnohých rokoch pokoja a dobrých vzťahov medzi oboma štátmi PS túto tému otvorilo. Ide podľa neho o tému, ktorá sa stáva aj súčasťou predvolebného boja u našich južných susedov.
„Myslím si, že nešlo prioritne o to, riešiť nejaký problém,“ povedal predseda NR SR a tým, že to považuje za snahu zasiahnuť do predvolebného boja v Maďarsku a poškodiť dobré vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. Novelizáciu trestných kódexov v tejto súvislosti označil za nutnú reakciu na nadprácu a vtiahnutie Slovenska do maďarskej predvolebnej kampane.
„Myslím, že pán Raši ani sám nemôže veriť tomu, čo hovorí,“ reagoval na Rašiho tvrdenia jeho diskusný oponent a predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Spytoval sa, či je jeho politický subjekt zodpovedný za to, ako hlasovala vládna koalícia pri novele, či za to, že sa v Maďarsku protestuje.
„To my sme vám vnukli túto ideu, aby ste presadili diskriminačný protimaďarský zákon, ktorý kriminalizuje, keď niekto povie, že situácie je dnes nespravodlivá pokiaľ ide o pozemky a Benešove dekréty?“ položil otázku líder progresívcov. Opakovane zdôraznil, že jeho hnutiu ide o spravodlivosť v súvislosti s tým, že i teraz, po desiatkach rokoch, sa dejú konfiškácie na základe Benešových dekrétov.
Išlo im len o uzavretie danej témy. Myslí si, že cestou je riešenie prostredníctvom zmien v Pozemkovom fonde. „Vládna koalícia zareagovala hystericky, a rovno to ide kriminalizovať,“ myslí si.
