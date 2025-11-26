Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Šutaj Eštok kritizuje Šimečku za snahu otvoriť tému Benešových dekrétov, Raši hovorí o Pandorinej skrinke –


Snaha Progresívneho Slovenska otvoriť tému Benešových dekrétov je mimoriadne nebezpečný a neuvážený krok, ktorý môže mať vážne dôsledky pre ...



67850b1a4ddc4155351570 676x451 26.11.2025 (SITA.sk) - Snaha Progresívneho Slovenska otvoriť tému Benešových dekrétov je mimoriadne nebezpečný a neuvážený krok, ktorý môže mať vážne dôsledky pre Slovenskú republiku. Uviedol to predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v reakcii na vyjadrenia lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku.

Hlas to považuje za nebezpečný precedens


Otváranie témy Benešových dekrétov považuje Hlas nielen za politickú chybu, ale aj za nebezpečný precedens, a to nielen pre Slovensko.

Takéto ľahkovážne otváranie témy môže spustiť reťazové reakcie aj v Českej republike, kde Benešove dekréty tvoria jeden zo základov povojnovej právnej istoty, a preto o tomto probléme budeme hovoriť aj na prvej oficiálnej návšteve českého predsedu parlamentu Tomia Okamura na budúci týždeň," vyhlásil predseda parlamentu a podpredseda strany Hlas Richard Raši.

Podľa neho musí byť jasné, že keď niekto otvorí túto Pandorinu skrinku, nič nebude brániť spochybňovaniu rovnakých princípov v Česku. Predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že návrhy na prehodnotenie Benešových dekrétov zasahujú do citlivej historickej oblasti, ktorej sa všetci doterajší politickí lídri vyhýbali práve z dôvodu, aby neohrozili pokojné spolužitie Slovákov a Maďarov.

Podľa neho môže otváranie tejto témy vyvolať vážne spoločenské napätie a narušiť stabilitu, ktorú sa podarilo dosiahnuť po desaťročiach vzájomnej korektnej spolupráce.

Podkopávanie Slovenskej republiky


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) uviedol, že odmieta akékoľvek hazardovanie a flagrantné zneužívanie témy Benešových dekrétov.

Politické zneužívanie tejto témy zo strany PS, ktorému nezáleží na Slovenskej republike a jej suverenite, ale iba na ich progresívno-liberálnych záujmoch s cieľom chopiť sa moci na Slovensku aj za cenu zneužívania maďarskej karty, považujem za podkopávanie Slovenskej republiky v jej základoch a narúšanie povojnového usporiadania, čo je absolútne neprijateľné," vyjadril sa Blanár.

Maďari žijúci na Slovensku


Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zdôraznil, že Benešove dekréty zrušiť nechcú. PS podľa jeho slov len povedalo na rovinu to, čo státisíce Maďarov žijúcich na Slovensku vidia dennodenne - všetky vlády Roberta Fica ich odsúvali na druhú koľaj, kašlali na ich potreby a práva.

Je to zlyhanie, a doplácajú na to všetci slovenskí občania na juhu, ktorí trpia na zlú infraštruktúru, nedostatok investícií a pozornosti. Som hrdý na to, že sme prijali uznesenie, v ktorom vyzývame vládu na pomoc južným okresom, a na konkrétne kroky, aby sa aj občanom maďarskej národnosti na Slovensku žilo lepšie. A nič na tom nezmení krik vládnych politikov, ktorí chcú odviesť pozornosť od svojich zlyhaní, drahoty a ožobračovania, alebo tých, ktorí sa do parlamentu chcú vyviezť na lacných klamstvách a útokoch," skonštatoval Šimečka a dodal, že minulý týždeň strávili v Nových Zámkoch, Šamoríne, Komárne, Kolárove, Strekove aj v Dunajskej Strede.

Stačí sa zastať Maďarov žijúcich na Slovensku a ľudia ako Huliak, Danko, Blanár, Šutaj Eštok a Raši sa ihneď vyfarbia. Urážky, útoky na Maďarov, klamstvá o snahe PS rušiť Benešove dekréty, primitívne strašenie vlastizradou či zahraničnými agentmi. Je to obrovská hanba, čo dnes voči niekoľkým státisícom slovenských občanov maďarskej národnosti predviedla vládna garnitúra. Pre pomalších vo vláde - PS nechce rušiť Benešove dekréty," podčiarkol Šimečka.

Progresívci chcú praktické veci


Hnutie chce podľa neho len úplne praktické veci - aby Maďari na Slovensku neboli Ficom odsúvaní na druhú koľaj, aby sa na nich neuplatňovala kolektívna vina, aby vláda podporovala ich národnostné vzdelávacie, kultúrne aj športové inštitúcie, aby nediskriminovala juh Slovenska pri investíciách.

Presne k tomu sme vyzvali vládu v našom uznesení v Komárne. Benešove dekréty sú súčasťou nášho právneho poriadku, nikto ich nechce zrušiť, ale sú vyhasnuté a nemali by sa používať na zakladanie nových právnych skutočností. My chceme, aby štátne orgány tento princíp konečne rešpektovali. Pretože toto je pravda, ktorú vám povedia všetci Maďari na juhu Slovenska, keby ste tam z vlády konečne zavítali - ešte aj dnes, v 21. storočí, môžete kvôli úradnej zlovôli a odvolaniu sa na dekréty nanovo prísť o vlastný pozemok. A to sa proste v právnom štáte nesmie diať," upozornil Šimečka.

Poukázal tiež na to, že tento istý problém pomenoval aj prezident Peter Pellegrini a sľúbil zriadenie pracovnej skupiny, ktorá to má vyriešiť. „Tiež tým pácha vlastizradu, pán Šutaj Eštok?" pýta sa líder PS.

Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok kritizuje Šimečku za snahu otvoriť tému Benešových dekrétov, Raši hovorí o Pandorinej skrinke – © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dekréty Minister vnútra SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Opozícia
