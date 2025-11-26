Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Superpoistenie.sk oznamuje fúziu s Netfinancie.sk a Klik.sk: Vzniká najväčší online hráč v oblasti porovnávania poistenia na Slovensku


Spojenie týchto troch etablovaných značiek vytvára najväčšiu online platformu pre porovnávanie poistných produktov na Slovensku. Spoločná entita v čele s najsilnejšou značkou Superpoistenie.sk je ...



vladimi r cvik country manager superpoistenie.sk_ 676x451 26.11.2025 (SITA.sk) - Spojenie týchto troch etablovaných značiek vytvára najväčšiu online platformu pre porovnávanie poistných produktov na Slovensku. Spoločná entita v čele s najsilnejšou značkou Superpoistenie.sk je súčasťou medzinárodnej skupiny Netrisk Group, ktorá aktívne pôsobí v šiestich krajinách strednej Európy.


Za viac ako 19 rokov činnosti pomohli tieto značky sprostredkovať viac ako 2,2 milióna poistných zmlúv pre viac ako 1 milión klientov - občanov, podnikateľov a firiem – predovšetkým v oblasti poistenia vozidiel, cestovnom poistení a poistení majetku.

"Netfinancie i Superpoistenie boli pri zrode digitalizácie poistného trhu. Ako prví sme ľuďom ukázali, že poistenie sa dá vybaviť rýchlo, jednoducho a online. Dnes spojením týchto troch značiek do jednej firmy spájame skúsenosti ľudí, know-how a technologické riešenia, aby sme slovenskému klientovi priniesli ešte viac možností, vyššiu kvalitu služieb a komfort pri výbere poistenia," hovorí Vladimír Cvik, country manager spoločnosti Superpoistenie.sk.

Tri príbehy, jeden cieľ


Portály Superpoistenie.sk a Netfinancie.sk patria medzi priekopníkov online porovnávania poistenia na Slovensku. Obe firmy vznikli v roku 2006 a rok nato sa stali prvými online "kalkulačkami" PZP u nás. V roku 2018 vstúpila na slovenský trh najmladšia zo značiek, spoločnosť Klik.sk.

Zlúčením všetkých troch – v minulosti konkurenčných – spoločností s rovnakým zameraním vzniká jednotná platforma, ktorá bude efektívnejšie rozvíjať inovácie, zlepšovať zákaznícku skúsenosť a rozširovať ponuku poistných a finančných produktov.

Súčasť silnej skupiny


Novovzniknutá spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny Netrisk Group, ktorá je najväčšou online platformou na poisťovacom trhu v regióne. Okrem Slovenska pôsobí aj v Maďarsku, Poľsku, Česku, Rakúsku a Litve. Cieľom skupiny je prinášať klientom najmodernejšie digitálne riešenia a udržiavať vysoký štandard transparentnosti a pohodlia pri výbere finančných produktov.

"Toto spojenie je prirodzeným krokom v našom dlhodobom smerovaní. Vďaka silnej skupine Netrisk môžeme rásť rýchlejšie, inovovať s použitím skúseností okolitých trhov, využívať úžitky a efekt medzinárodnej synergie a prinášať slovenským klientom ešte lepšie a rozvinutejšie služby," dodáva Vladimír Cvik.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Superpoistenie.sk oznamuje fúziu s Netfinancie.sk a Klik.sk: Vzniká najväčší online hráč v oblasti porovnávania poistenia na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fúzia Poistenie PR Superpistenie
