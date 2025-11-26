|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 26.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kornel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Superpoistenie.sk oznamuje fúziu s Netfinancie.sk a Klik.sk: Vzniká najväčší online hráč v oblasti porovnávania poistenia na Slovensku
Tagy: Fúzia Poistenie PR Superpistenie
Spojenie týchto troch etablovaných značiek vytvára najväčšiu online platformu pre porovnávanie poistných produktov na Slovensku. Spoločná entita v čele s najsilnejšou značkou Superpoistenie.sk je ...
Zdieľať
26.11.2025 (SITA.sk) - Spojenie týchto troch etablovaných značiek vytvára najväčšiu online platformu pre porovnávanie poistných produktov na Slovensku. Spoločná entita v čele s najsilnejšou značkou Superpoistenie.sk je súčasťou medzinárodnej skupiny Netrisk Group, ktorá aktívne pôsobí v šiestich krajinách strednej Európy.
Za viac ako 19 rokov činnosti pomohli tieto značky sprostredkovať viac ako 2,2 milióna poistných zmlúv pre viac ako 1 milión klientov - občanov, podnikateľov a firiem – predovšetkým v oblasti poistenia vozidiel, cestovnom poistení a poistení majetku.
"Netfinancie i Superpoistenie boli pri zrode digitalizácie poistného trhu. Ako prví sme ľuďom ukázali, že poistenie sa dá vybaviť rýchlo, jednoducho a online. Dnes spojením týchto troch značiek do jednej firmy spájame skúsenosti ľudí, know-how a technologické riešenia, aby sme slovenskému klientovi priniesli ešte viac možností, vyššiu kvalitu služieb a komfort pri výbere poistenia," hovorí Vladimír Cvik, country manager spoločnosti Superpoistenie.sk.
Portály Superpoistenie.sk a Netfinancie.sk patria medzi priekopníkov online porovnávania poistenia na Slovensku. Obe firmy vznikli v roku 2006 a rok nato sa stali prvými online "kalkulačkami" PZP u nás. V roku 2018 vstúpila na slovenský trh najmladšia zo značiek, spoločnosť Klik.sk.
Zlúčením všetkých troch – v minulosti konkurenčných – spoločností s rovnakým zameraním vzniká jednotná platforma, ktorá bude efektívnejšie rozvíjať inovácie, zlepšovať zákaznícku skúsenosť a rozširovať ponuku poistných a finančných produktov.
Novovzniknutá spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny Netrisk Group, ktorá je najväčšou online platformou na poisťovacom trhu v regióne. Okrem Slovenska pôsobí aj v Maďarsku, Poľsku, Česku, Rakúsku a Litve. Cieľom skupiny je prinášať klientom najmodernejšie digitálne riešenia a udržiavať vysoký štandard transparentnosti a pohodlia pri výbere finančných produktov.
"Toto spojenie je prirodzeným krokom v našom dlhodobom smerovaní. Vďaka silnej skupine Netrisk môžeme rásť rýchlejšie, inovovať s použitím skúseností okolitých trhov, využívať úžitky a efekt medzinárodnej synergie a prinášať slovenským klientom ešte lepšie a rozvinutejšie služby," dodáva Vladimír Cvik.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Superpoistenie.sk oznamuje fúziu s Netfinancie.sk a Klik.sk: Vzniká najväčší online hráč v oblasti porovnávania poistenia na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Za viac ako 19 rokov činnosti pomohli tieto značky sprostredkovať viac ako 2,2 milióna poistných zmlúv pre viac ako 1 milión klientov - občanov, podnikateľov a firiem – predovšetkým v oblasti poistenia vozidiel, cestovnom poistení a poistení majetku.
"Netfinancie i Superpoistenie boli pri zrode digitalizácie poistného trhu. Ako prví sme ľuďom ukázali, že poistenie sa dá vybaviť rýchlo, jednoducho a online. Dnes spojením týchto troch značiek do jednej firmy spájame skúsenosti ľudí, know-how a technologické riešenia, aby sme slovenskému klientovi priniesli ešte viac možností, vyššiu kvalitu služieb a komfort pri výbere poistenia," hovorí Vladimír Cvik, country manager spoločnosti Superpoistenie.sk.
Tri príbehy, jeden cieľ
Portály Superpoistenie.sk a Netfinancie.sk patria medzi priekopníkov online porovnávania poistenia na Slovensku. Obe firmy vznikli v roku 2006 a rok nato sa stali prvými online "kalkulačkami" PZP u nás. V roku 2018 vstúpila na slovenský trh najmladšia zo značiek, spoločnosť Klik.sk.
Zlúčením všetkých troch – v minulosti konkurenčných – spoločností s rovnakým zameraním vzniká jednotná platforma, ktorá bude efektívnejšie rozvíjať inovácie, zlepšovať zákaznícku skúsenosť a rozširovať ponuku poistných a finančných produktov.
Súčasť silnej skupiny
Novovzniknutá spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny Netrisk Group, ktorá je najväčšou online platformou na poisťovacom trhu v regióne. Okrem Slovenska pôsobí aj v Maďarsku, Poľsku, Česku, Rakúsku a Litve. Cieľom skupiny je prinášať klientom najmodernejšie digitálne riešenia a udržiavať vysoký štandard transparentnosti a pohodlia pri výbere finančných produktov.
"Toto spojenie je prirodzeným krokom v našom dlhodobom smerovaní. Vďaka silnej skupine Netrisk môžeme rásť rýchlejšie, inovovať s použitím skúseností okolitých trhov, využívať úžitky a efekt medzinárodnej synergie a prinášať slovenským klientom ešte lepšie a rozvinutejšie služby," dodáva Vladimír Cvik.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Superpoistenie.sk oznamuje fúziu s Netfinancie.sk a Klik.sk: Vzniká najväčší online hráč v oblasti porovnávania poistenia na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Fúzia Poistenie PR Superpistenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šutaj Eštok kritizuje Šimečku za snahu otvoriť tému Benešových dekrétov, Raši hovorí o Pandorinej skrinke –
Šutaj Eštok kritizuje Šimečku za snahu otvoriť tému Benešových dekrétov, Raši hovorí o Pandorinej skrinke –
<< predchádzajúci článok
Hlina kritizuje obmedzovanie diskusie v parlamente, koalícia rozpravu mocensky stopla pred výstupom Šimečku
Hlina kritizuje obmedzovanie diskusie v parlamente, koalícia rozpravu mocensky stopla pred výstupom Šimečku