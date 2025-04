Šutaj Eštok namiesto znižovania počtu štátnych zamestnancov vymyslel Solákovi funkciu, tvrdí Mikulec – VIDEO

Porušil Občiansky zákonník

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kde zoberie peniaze?

7.4.2025 (SITA.sk) - Na základe uznesenia vlády mal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) do konca roka 2024 znížiť počet zamestnancov v štátnej a verejnej službe na ministerstve vnútra o vyše 1200, čo neurobil. Tvrdí to exminister vnútra a opozičný poslanec Roman Mikulec s tým, že namiesto toho vytvára súčasný minister účelové civilné miesta, ktoré pretvára z policajných miest.„Tak, ako napríklad pre vyhodeného bývalého policajného prezidenta Ľubomíra Soláka , ktorému účelovo vytvoril miesto a spravil z neho riaditeľa Centra vzdelávania a psychológie,“ upozornil Mikulec. Ako ďalej uviedol, Šutaj Eštok koncom marca vydal organizačné opatrenie, ktorým chce hromadne prepustiť vyše 400 zamestnancov v štátnej a verejnej službe.„Nebol by to on, keby neporušil zákon. Porušil paragraf 73 Občianskeho zákonníka. Keďže ide o hromadné prepúšťanie, bol povinný prediskutovať ho so zástupcami zamestnancov, teda s odborármi, čo však neurobil,“ zdôraznil Mikulec. Podľa opozičného poslanca minister svojim konaním porušil občiansky zákonník a aj samotné uznesenie vlády.„Pýtam sa, kde zoberie minister vnútra peniaze pre tých 800 zamestnancov v štátnej a verejnej službe, ktorých mal prepustiť ešte do konca minulého roka, keďže financie na ich platy neboli rozpočtované na rok 2025?“ pýta sa Mikulec s tým, že je pravdepodobné, že tieto peniaze minister vnútra zoberie z rozpočtu určeného na platy alebo odmeny policajtov, hasičov či horských záchranárov.„Zároveň sa pýtam aj Konfederácie odborových zväzov, čo hovoria na to, že minister vnútra nedodržiava kolektívnu zmluvu a porušuje občiansky zákonník,“ dodal Mikulec.