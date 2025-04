Gašpar obvinil Danka z koketovania s progresívcami, predseda SNS mu odkázal pozrieť sa do zrkadla – VIDEO

Smeruje k politickému dobrodružstvu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Má sa pozrieť do zrkadla

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SNS protestuje proti jej spájaniu s Progresívnym Slovenskom

Riešenie problémov za okrúhlym stolom

7.4.2025 (SITA.sk) -Predseda Slovenskej národnej strany sa podľa Tibora Gašpara zo Smeru-SD stráca v koalícii a hľadá záchranu u opozície. Poukazuje na to, že spolu s opozíciou chce zrušiť transakčnú daň, ktorú predtým spoločne s koaličnými partnermi v parlamente schválil."Andrej Danko v posledných dňoch namiesto spolupráce v koalícii čoraz viac smeruje k politickému dobrodružstvu s opozíciou a Progresívnym Slovenskom. Najnovšie navrhuje zrušenie transakčnej dane, ktorá mala výrazne pomôcť štátnemu rozpočtu. Namiesto riešení prináša len chaos a konflikty – zrejme v snahe zakryť vlastný prepad v preferenciách," skritizoval Danka na sociálnej sieti.Podľa Gašpara sa Dankovi jeho politická formácia rozpadá pod rukami a ak nevie prispieť konštruktívne, mal by aspoň prestať brzdiť tých, ktorí sa snažia naprávať škody po predchádzajúcej vláde. "Slovensko si dnes nemôže dovoliť ďalšie osobné egá na úkor spoločných cieľov," dodal.Andrej Danko Gašparovi na sociálnej sieti nič nedaroval. "Pozrite sa do zrkadla skôr než niečo poviete. Nie SNS, ale vy hlasujete za sankcie proti Rusom. Nie SNS, ale vy zodpovedáte za financie, ako aj za to, že sa tu nič doteraz nevyšetruje," adresoval líder národniarov Tiborovi Gašparovi.Pripomenul tiež, že Smer-SD hlasoval spolu s Progresívnym Slovenskom za to, aby slovenskí vojaci išli do Pobaltia. Nezabudol tiež spomenúť, že šéf progresívcov Michal Šimečka bol v minulosti asistentom poslanca Borisa Zalu zo Smeru-SD.Slovenská národná strana (SNS) v reakcii na podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD) zdôraznila, že dodržiava koaličnú dohodu a protestuje proti ich spájaniu so stranou Progresívne Slovensko rovnako sa pokúsi v rámci koalície presvedčiť koaličných partnerov, že transakčnú daň je potrebné obmedziť a zrušiť. Zároveň SNS prostredníctvom svojej hovorkyne Zuzany Škopcovej poukázala na to, že Smer-SD opakovane hlasuje s Progresívnym Slovenskom v parlamente.„Napriek uvedenému je možné dosiahnuť úspory v štátnom rozpočte znížením výdavkov na zbrojenie. SNS je principiálne proti ďalším peniazom do ministerstva obrany,“ upozornili národniari.„Opak je pravdou. Smer-SD opakovane hlasuje s Progresívnym Slovenskom v Národnej rade Slovenskej republiky. Posledným spoločným hlasovaním strán Smer - SD a Progresívne Slovensko bolo vyslanie vojakov do Pobaltia,“ tvrdí Škopcová.Národniari tiež odkázali Gašparovi, že problémy Slovenska v rokoch 2020 až 2023 sa dali riešiť tým, že Igor Matovič a podobní politici mali byť braní na zodpovednosť za skutky, ktoré robili predtým ako vyhrali voľby. Podľa národniarov, Tibor Gašpar ako bývalý prezident policajného zboru priamo nesie zodpovednosť za to, že Igor Matovič vyhral voľby.SNS dodala, že v rámci dodržania koaličnej dohody sa bude snažiť presvedčiť koaličných partnerov o potrebe obmedziť a zrušiť transakčnú daň. Taktiež navrhuje úspory v štátnom rozpočte znížením výdavkov na zbrojenie a je proti ďalším peniazom pre ministerstvo obrany SNS verí, že problémy v koalícii sa budú riešiť za okrúhlym stolom a že Smer-SD bude zastávať principiálnu politiku v oblasti protiruských sankcií. "Ak sa koalícia dohodne, že sankcie ubližujú Slovensku, premiér by mal v Bruseli hlasovať proti nim," uzavreli národniari.