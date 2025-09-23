Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.9.2025
 Meniny má Zdenka
 24hod.sk    Z domova

23. septembra 2025

Šutaj Eštok neprezradil mená účastníkov letu na futbal do Nemecka, Žilinka podá správnu žalobu


Tagy: Generálny prokurátor SR Minister vnútra SR Žaloba

Generálny prokurátor Maroš Žilinka podá na Správny súd v Bratislave správnu žalobu voči rozhodnutiu ministra vnútra ...



maros zilinka generalny prokurator 676x451 23.9.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka podá na Správny súd v Bratislave správnu žalobu voči rozhodnutiu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý nevyhovel protestu prokurátora proti rozhodnutiu z 22. augusta 2024, ktorým minister zamietol rozklad a potvrdil rozhodnutie Ministerstva vnútra SR z 28. júna 2024, ktoré čiastočne nevyhovelo žiadosti o sprístupnenie informácie týkajúcej sa poskytnutia menného zoznamu pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka 17. júna minulého roku. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.


Generálny prokurátor podal ešte v júli protest prokurátora, keďže podľa jeho názoru rozhodnutia správnych orgánov konajúcich o infožiadosti sú arbitrárne, pretože neposkytujú jasnú a presvedčivú odpoveď na to, ako sa vysporiadali s kolíziou dvoch ústavných práv, a to práva na ochranu osobných údajov versus práva na informácie.

Inak povedané, minister vnútra a ministerstvo vnútra nevykonali podľa prokuratúry test proporcionality. „Generálny prokurátor SR je presvedčený, že verejnosť má právo na informácie, či sú prostriedky z verejných zdrojov na zahraničné cesty verejných činiteľov využívané zákonne a účelne,“ zdôraznila v júli hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Doplnila, že s poukazom na porušenie ustanovení správneho poriadku a zákona o slobode informácií generálny prokurátor navrhuje, aby bolo rozhodnutie ministra vnútra ako nezákonné zrušené a aby bolo v rozkladovom konaní rozhodnuté v súlade so zákonom.

Politickí predstavitelia sa v júni minulého roku zúčastnili na zápase Slovenska proti Belgicku v nemeckom Frankfurte. Rezort vnútra však argumentoval, že na ME vo futbale v Nemecku leteli na základe oficiálneho pozvania a nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov. Do Nemecka konkrétne leteli dvaja podpredsedovia Národnej rady SR, traja ministri, dvaja štátni tajomníci a asi 20 zástupcov z viacerých ministerstiev. Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti uviedlo, že v rámci cesty sa zúčastnení stretli aj s predstaviteľmi belgickej vlády, a tiež s primátorom Frankfurtu nad Mohanom.




Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok neprezradil mená účastníkov letu na futbal do Nemecka, Žilinka podá správnu žalobu © SITA Všetky práva vyhradené.

