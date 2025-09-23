Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

23. septembra 2025

Zlúčenie krajov by neohrozilo čerpanie eurofondov, skutočný dôvod postoja Hlasu je podľa Uhríka iný – VIDEO


Zlúčenie samosprávnych krajov by čerpanie eurofondov neohrozilo. Uviedol to predseda mimoparlamentného



milan uhrik 676x406 23.9.2025 (SITA.sk) - Zlúčenie samosprávnych krajov by čerpanie eurofondov neohrozilo. Uviedol to predseda mimoparlamentného hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík v rozhovore pre agentúru SITA. Podľa neho by Slovensku stačili tri samosprávne kraje plus Bratislava.


Strana Hlas povedala, že túto myšlienku už ďalej nepodporuje, lebo by to ohrozilo čerpanie eurofondov. Poviem na rovinu, to je detinská výhovorka pre možno ľudí, ktorí sa absolútne nevyznajú v tom, ako eurofondy fungujú. Lebo žiadne čerpanie eurofondov by sa neohrozilo, keby sa aj kraje zlúčili, pretože vždy existuje predsa nejaký právny nástupca, ktorý preberá záväzky, pohľadávky a projekty tej bývalej organizácie,“ povedal Uhrík. Podľa jeho názoru je skutočným dôvodom postoja Hlasu to, že potrebuje mať svojich funkcionárov v župách.

Zlučovanie obcí


Chcú mať kandidátov uprataných a chcú mať bohaté a košaté štruktúry,“ myslí si. Europoslanec tiež zastáva názor, že Slovensko má priveľa okresov aj obcí. Zlučovanie obcí je podľa neho jednoznačne cestou do budúcnosti. Ako povedal, z úradníckeho pohľadu je nezmysel, aby „každá dedinka s 30 ľuďmi“ mala svojho starostu.

Uhrík tiež upozornil na to, že počas obdobia, keď bol riaditeľom Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, dával jeho úrad trestné oznámenia pre podozrenia z rozkrádania eurofondov. Vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorého neskôr súd právoplatne odsúdil za korupciu, podľa neho nemal záujem žiadne podozrenia vyšetrovať.



Vyšetrovanie korupcie


My sme začali výrazne upozorňovať na to, ako sa eurofondy rozkrádajú, ako sa z nich platia drahé zákazky, rôzne fiktívne analýzy, štúdie, čo končili v šuflíkoch, nikto to nikdy nepotreboval. Začali sme podávať trestné oznámenia dnes už odsúdenému bývalému špeciálnemu prokurátorovi Kováčikovi. Ja si pamätám, keď sme u neho boli a hovorili, že tu máme papiere, čierne na bielom, potrebujeme to vyšetriť a on povedal chlapci, s tým sa nič nedá spraviť, toto nejde, to asi nie,“ povedal Uhrík. Pripomenul tiež Kováčikovu prezývku „zametač“, pretože zametal kauzy pod koberec.

A vtedy prišla vláda Smeru a povedala, keď sme začali tie korupcie vyšetrovať, že nám tie eurofondy zoberú, teda sprostredkovateľskému riadiacemu orgánu. Zobrali nám eurofondy a preniesli ich vtedy pod ministra Jahnátka, to bolo ministerstvo pôdohospodárstva. Čiže dalo sa zrazu zobrať eurofondy jednej inštitúcii a presunúť ich formálne na iný správcovský orgán,“ poukázal Uhrík. Podľa neho by sa to isté dalo spraviť aj v súčasnosti, že by sa programy zobrali z vyšších územných celkov a presunuli by sa na nové, zlúčené VÚC.




>>> Celý rozhovor s europoslancom Milanom Uhríkom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Zlúčenie krajov by neohrozilo čerpanie eurofondov, skutočný dôvod postoja Hlasu je podľa Uhríka iný – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy europoslanec predseda hnutia Republika Samosprávne kraje
