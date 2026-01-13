Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

13. januára 2026

Šutaj Eštok neuspel ani na Ústavnom súde, čurillovcom sa musí ospravedlniť a zaplatiť im odškodné


Ústavný súd SR odmietol na neverejnom zasadnutí sťažnosť ministra vnútra



minister vnutra matus sutaj estok 676x451 13.1.2026 (SITA.sk) - Ústavný súd SR odmietol na neverejnom zasadnutí sťažnosť ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka proti rozsudku Mestského súdu Bratislava IV zo septembra 2025, podľa ktorého sa má ospravedlniť policajtom z tímu "čurillovcov" a zaplatiť im odškodné. ÚS SR o tom informoval na svojej internetovej stránke s tým, že o tom rozhodol senát zložený z predsedu Miroslava Duriša a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara.


Minister sa má na základe verdiktu Mestského súdu Bratislava IV verejne ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Musí tiež zaplatiť 90-tisíc eur, čiže každému z nich po 15-tisíc eur, aj trovy konania.

Rozsudok pre zmeškanie


Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom.

Právny zástupca policajtov Peter Kubina v tejto súvislosti uviedol, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky. Po doručení rozsudku nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným.

Návrh na vykonanie


V súvislosti s rozsudkom podali policajti návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii. Šutaj Eštok na rozsudok reagoval tým, že nevedel, že sa súd zaoberá žalobou čurillovcov. Na margo toho, že žaloba mu bola doručená do elektronickej schránky sa Šutaj Eštok vyjadril, že tú pre vyťaženosť prakticky nepoužíva. Kritizoval aj postup sudcu.

Minister následne podal návrh na zrušenie rozsudku, a tiež požiadal o zrušenie exekúcie. Mestský súd Bratislava IV návrhy zamietol ako nedôvodné.


Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok neuspel ani na Ústavnom súde, čurillovcom sa musí ospravedlniť a zaplatiť im odškodné © SITA Všetky práva vyhradené.

