Utorok 13.1.2026
|Denník - Správy
12. januára 2026
Vianočné trhy v Bratislave navštívilo približne 450-tisíc ľudí, ich súčasťou bolo aj 28 podujatí
Posledné vianočné trhy v hlavnom meste pod názvom Bratislavské Vianoce navštívili približne 450-tisíc ľudí. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, súčasťou vianočného festivalu bolo 28 podujatí, ...
Zdieľať
12.1.2026 (SITA.sk) - Posledné vianočné trhy v hlavnom meste pod názvom Bratislavské Vianoce navštívili približne 450-tisíc ľudí. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, súčasťou vianočného festivalu bolo 28 podujatí, 14-krát Rande s mestom, 11 stretnutí a workshopov v Prívetivej zóne, ale aj Mikuláš a Silvester. Najnavštevovanejšími podujatiami bolo spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí a Bratislavský Silvester.
Súčasťou Vianočných trhov bolo aj 74 predajných stánkov a podpora tým, ktorí to potrebujú. "Bezkontaktné platby cez GoodPay sa vďaka Slovenskej sporiteľni opäť premenili na 5-tisíc eur, tentoraz pre neziskovú organizáciu Brána do života, ktorá pomáha ženám a deťom v náročných životných situáciách," priblížilo mesto. Zbierkou pracích prostriedkov napríklad podporili Mestský útulok Hradská, v Prívetivej zóne zas vyrábali vianočné ozdoby s organizáciou Plamienok.
Zdroj: SITA.sk - Vianočné trhy v Bratislave navštívilo približne 450-tisíc ľudí, ich súčasťou bolo aj 28 podujatí © SITA Všetky práva vyhradené.
