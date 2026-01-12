Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.1.2026
 Meniny má Rastislav
12. januára 2026

Vianočné trhy v Bratislave navštívilo približne 450-tisíc ľudí, ich súčasťou bolo aj 28 podujatí


Posledné vianočné trhy v hlavnom meste pod názvom Bratislavské Vianoce navštívili približne 450-tisíc ľudí. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, súčasťou vianočného festivalu bolo 28 podujatí, ...



69246bfd78d5c295437264 676x507 12.1.2026 (SITA.sk) - Posledné vianočné trhy v hlavnom meste pod názvom Bratislavské Vianoce navštívili približne 450-tisíc ľudí. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, súčasťou vianočného festivalu bolo 28 podujatí, 14-krát Rande s mestom, 11 stretnutí a workshopov v Prívetivej zóne, ale aj Mikuláš a Silvester. Najnavštevovanejšími podujatiami bolo spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí a Bratislavský Silvester.


Súčasťou Vianočných trhov bolo aj 74 predajných stánkov a podpora tým, ktorí to potrebujú. "Bezkontaktné platby cez GoodPay sa vďaka Slovenskej sporiteľni opäť premenili na 5-tisíc eur, tentoraz pre neziskovú organizáciu Brána do života, ktorá pomáha ženám a deťom v náročných životných situáciách," priblížilo mesto. Zbierkou pracích prostriedkov napríklad podporili Mestský útulok Hradská, v Prívetivej zóne zas vyrábali vianočné ozdoby s organizáciou Plamienok.


Zdroj: SITA.sk - Vianočné trhy v Bratislave navštívilo približne 450-tisíc ľudí, ich súčasťou bolo aj 28 podujatí © SITA Všetky práva vyhradené.

