Šutaj Eštok obhajuje rýchlu pomoc obciam po veternej smršti, Kaliňák hovorí o nespochybniteľnom rekorde – VIDEO

Ministerstvo konalo rýchlo

Koncepcia krízového riadenia

Nespochybniteľný rekord

1.8.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) sa v piatok na tlačovej besede ohradil voči kritike opozície, že pomoc obciam postihnutým veternou smršťou mešká. Opozícia chce na budúci týždeň v Gelnici urobiť mimoriadny výjazdový výbor pre údajnú nedostatočnú podporu zo strany štátu. Ministerstvo vnútra tvrdí, že prostriedky za záchranné práce boli odoslané 16 obciam v rekordne krátkom čase. "Pred 24 dňami - 7. júla večer, došlo k smršti, deň po nej začali pri odstraňovaní jej následkov pomáhať všetky záchranné zložky ministerstva, nasadený bol štáb krízového riadenia, ktorý koordinoval všetky záchranné práce. Rovnako boli na mieste zamestnanci ústredia práce, aby poskytli prvú pomoc obyvateľom a usmernili všetkých – od samospráv po obyvateľov, čo robiť a ako konať, aby im bola poskytnutá finančná pomoc," hovorí Šutaj Eštok.Ministerstvo tvrdí, že humanitárna pomoc na jednu domácnosť vo výške 1500 eur bola poskytnutá dosiaľ viac ako 200 obyvateľom. Následne sekcia krízového riadenia prešla so samosprávami situáciu a komunikovala aj s poisťovňami, ktoré prisľúbili prednostné preplácanie škôd v čo najkratšom možnom termíne."Ministerstvo vnútra po tejto víchrici do 23 dní zabezpečilo, aby 16 obcí, ktoré vyhlásili mimoriadnu situáciu, dostali peniaze za vykonané záchranné práce. Na účty im odišlo takmer 400-tisíc eur. Konali sme rekordne rýchlo," uviedol minister vnútra.Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák informoval o priebehu komunikácie so samosprávami a pripomenul, že vláda schválila novú koncepciu krízového riadenia vypracovanú ministerstvom vnútra."Pracujeme na tom, ako novú koncepciu nastaviť a po novom manažovať krízové riadenie. Máme za sebou sériu rokovaní, ďalšie nás čakajú a 22. septembra bude na pôde parlamentu okrúhly stôl zástupcov ministerstva vnútra a Parlamentného inštitútu," hovorí Kaliňák.Štátny tajomník tiež uviedol, že ambíciou nového krízového riadenia je investovať do prevencie a tiež skracovať lehoty všade, kde to pôjde. Podľa neho žiadna vláda do 23 dní nedokázala samosprávam preplatiť náklady za záchranné práce."Je to nespochybniteľný rekord, najmä ak si uvedomíme, že donedávna sa náklady za záchranné práce pri živelných pohromách preplácali dvakrát do roka a za povodne štyrikrát do roka," hovorí Michal Kaliňák. Situáciu v okrese Gelnica pokladá za dôkaz, že ministerstvo vnútra dokáže nastaviť krízový manažment tak, aby nebol o chaose, ale o poriadku a systéme.Mimoriadnu situáciu vyhlásili obce v okresoch Prešov, Sabinov, Svidník, Bardejov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Gelnica, Humenné a Košice - okolie. Ministerstvo vnútra poskytne detailnejšie informácie o ďalších krokoch v príprave nového krízového riadenia v najbližších dňoch.