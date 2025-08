Pes dotrhal dvoch mužov, jedného museli v umelom spánku transportovať vrtuľníkom

1.8.2025 (SITA.sk) - Dramatický útok psa na ľudí sa vo štvrtok odohral v českom meste Karviná. Agresívny pes tam vážne zranil dvoch mužov. Kríženca nemeckého ovčiaka nebolo možné chytiť. „Polícia preto použila strelnú zbraň a zviera zastrelila," povedala pre web TN.cz policajná hovorkyňa Soňa Štětínská.Incident sa stal v záhradkárskej kolónii. „Zranenie utrpel zhruba 60-ročný majiteľ psa, ktorý je imobilný, a takmer 85-ročný muž. Vzhľadom na zranenie bolo nutné najmä staršieho pána transportovať do nemocnice, tomu však pes bránil," popísala policajná hovorkyňa. Potom sa záchranárom podarilo prebehnúť a zavreli sa v miestnosti so zranenými mužmi, napísala na Facebooku záchranná služba.Podľa záchranárov bol starší z mužov v kritickom stave. „Mal početné otvorené rany na horných aj dolných končatinách a stratil veľa krvi," spresnili záchranári s tým, že lekár ho musel na mieste uviesť do umelého spánku. Do nemocnice ho transportoval vrtuľník. Druhý muž mal zranenú ruku, bol v stabilizovanom stave a aj jeho prepravili do nemocnice „Presné okolnosti napadnutia psom a zranenia mužov budú teraz zisťovať karvinskí policajti. Použitím služobnej zbrane sa budú zaoberať kontrolné orgány," hovorkyňa polície.