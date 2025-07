Šutaj Eštok odmieta kritiku opozície. Po veternej smršti štát konal okamžite, pomoc už dostalo 190 domácností – VIDEO

Pomáhali aj dobrovoľní hasiči a desiatky kusov techniky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spustená bola aj humanitárna finančná pomoc

Minister sľubuje, že pomoc doručia čo najrýchlejšie

Vláda má o pomoci rozhodnúť aj počas letnej prestávky

Štát po veternej smršti na východe konal okamžite, pričom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) odmieta tvrdenia, že neurobil nič. Ako minister pripomenul na tlačovej konferencii v Margecanoch, prírodná katastrofa priniesla veľké škody obyvateľom východného Slovenska.Hasiči podľa jeho slov boli okamžite na miestach, na ktorých to bolo potrebné. Vyzdvihol profesionálnych hasičov z Krompách a Gelnice, ktorí zasahovali 40-krát.Rovnako ocenil prácu dobrovoľných hasičov z Gelnice, Krompách, Smolníka, Helcmanoviec, Mníšeku nad Hnilcom, Jakloviec a Veľkého Folkmaru, ktorí zasahovali 26-krát. Nasadených bolo aj 70 kusov hasičskej techniky. V okamžitej pohotovosti po vzniku prírodnej katastrofy bola podľa ministra aj výjazdová skupina sekcie krízového riadenia MV SR, ktorá sa zúčastnila na zasadnutiach krízových štábov v postihnutých regiónoch.„Pracovníci odborov krízového riadenia poskytovali podpornú činnosť a usmernenie pri koordinácii riadenia krízy. V rezorte vnútra máme krízové riadenie ako našu prioritu. Bola nasadená aj materiálno-technická pomoc, kde boli občanom distribuované veci, ktoré potrebujú ihneď po smršti," dodal minister.Ako Šutaj Eštok ďalej informoval, po veternej smršti boli uplatnené aj finančné mechanizmy. Prvým je takzvaná humanitárna finančná pomoc. Ministerstvo práce schválilo humanitárnu finančnú pomoc a k dnešnému dňu vyplatilo pre 190 domácností postihnutých silnými búrkami príspevok do maximálnej možnej výšky 1 500 eur. Ministerstvo práce posudzuje aj ďalších 56 žiadostí.„Zamestnanci úradov a ústredia práce boli rovnako od prvého dňa v teréne a poskytovali občanom čo najrýchlejšiu pomoc, aby mohli byť finančne odškodnení," uviedol minister vnútra a vyzval aj ostatných občanov, ktorí si o humanitárnu finančnú pomoc nepožiadali a spĺňajú potrebné kritériá, aby tak urobili. „Rovnako chcem poprosiť aj predstaviteľov miest a obcí, aby si rovnako požiadali o príspevok, na ktorý majú nárok," doplnil minister s tým, že ide o príspevok do maximálnej výšky 15-tisíc eur.Druhý finančný mechanizmus pochádza od ministerstva vnútra , ktoré súčasne pre obce a mestá predlžuje termín na predkladanie žiadostí o náhradu výdavkov na záchranné práce do 23. júla. Ako minister spresnil, ide o jednorazovú finančnú pomoc, ktorá je určená fyzickým osobám, ktorým bolo v dôsledku mimoriadnej situácie poškodené obydlie vrátane jeho zariadenia.Výška finančnej pomoci bude podľa rozsahu škôd posúdená a následne určená. Aj napriek stanoveným limitom, v ktorých vláda túto finančnú pomoc vypláca, sa minister pokúsi doručiť ju čo najskôr.„V momente, ako 23. júla budú skompletizované všetky podklady a prejdú kontrolou na sekcii krízového riadenia, bude tento materiál predložený na vládu. Budem kontaktovať predsedu vlády, aby napriek tomu, že sú vládne prázdniny do 20. augusta, bude tento materiál k dispozícii skôr, aby vláda per rollam rozhodla o vyplatení tejto finančnej pomoci," ubezpečil minister.Výška odhadovanej škody k dnešnému dňu je na úrovni jedného milióna eur. „Ak bude potrebné mestám, obciam a ľuďom vyplatiť milión eur, urobíme tak v expresne rýchlom čase," dodal Šutaj Eštok. Súčasne odporučil, aby občania nepodcenili ani poistenie svojho majetku.