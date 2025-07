Šutaj Eštok odovzdal polícii ďalších 20 mobilných kancelárií, budú slúžiť pri nehodách po celom Slovensku – VIDEO

Moderné dodávky Mercedes-Benz na dokumentovanie nehôd

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Minister hovorí o potrebe obnovy vozového parku

19.7.2025 (SITA.sk) - Policajti dostali ďalších 20 mobilných kancelárií, dodávky oceňujú policajti aj účastníci dopravných nehôd. Nové dodávky útvarom dopravnej polície po celom Slovensku odovzdal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v piatok 18. júla.Ide o 20 kusov dodávok Mercedes Benz VITO 119CDI/LANG/TOURER. Slúžia ako mobilné kancelárie v teréne pri dokumentovaní dopravných nehôd. Ako ministerstvo vnútra pripomenulo, prvých 20 takýchto vozidiel dostali policajti v apríli, pričom dokopy ich postupne bude 70.Ministerstvo spresnilo, že vozidlá Mercedes-Benz VITO 119CDI/LANG/TOURER sú plne vybavené pohonom 4x4, výkonným turbodieselovým motorom (140 kW), automatickou prevodovkou, zosilnenou zadnou nápravou, svetelnou technikou a rádiotechnikou.„Po takmer desiatich rokoch bolo už dávno načase, aby sa automobilová technika dopravnej polície začala obnovovať, a som rád, že sa nám tieto dodávky podarilo obstarať transparentne a hospodárne," uviedol Šutaj Eštok. Ako ďalej ministerstvo informovalo, cena jedného vozidla je 105 477 eur. V cene je zahrnuté samotné vozidlo za vyše 68-tisíc, montáž špeciálnej výbavy za viac ako 36-tisíc eur a polep za takmer 1 300 eur. Súčasťou zmluvy je záruka a servis vozidiel na šesť rokov alebo do 160-tisíc najazdených kilometrov.Minister mal síce ambíciu zaobstarať policajtom autá slovenskej výroby, no vysvetlil, že tento typ vozidla, ktorý vyhovuje potrebám dopravnej polície, nevyrába žiadna automobilka na Slovensku. „Obstarali sme však spoľahlivé autá s najkvalitnejšou výbavou, ktoré spĺňajú náročné kritériá výkonu, bezpečnosti, komfortu a hospodárnosti, a preto, aj keď sa to mnohým nepáči, ich nakupujeme aj v čase konsolidácie ," dodal minister vnútra s tým, že s rovnakým zámerom nakúpili aj 55 vozidiel Kia Ceed a 90 kusov vozidiel Škoda Kodiaq.