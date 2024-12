Šutaj Eštok odovzdal hasičom pred Vianocami štedrú nádielku, získali novú techniku za 12 miliónov eur – FOTO

Techniku slávnostne odovzdal Šutaj Eštok

Ďalšie tri kusy budú dodané v roku 2025

Prezentovali prototyp nových vozidiel

19.12.2024 (SITA.sk) - Hasiči majú novú techniku za 12 miliónov eur. Nové technické vybavenie im pomôže rýchlo a efektívne zasiahnuť pri mimoriadnych udalostiach spojenými najmä s povodňami a požiarmi. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR , ktoré novú techniku obstaralo za finančné prostriedky z EÚ z Programu Slovensko 2021 – 2027 a z mimorozpočtových prostriedkov.Ministerstvo tak urobilo v rámci dvoch projektov, a to Modernizácia a posilnenie intervenčných kapacít MV SR pre oblasť mimoriadnych situácií spojených s povodňami a rizikami súvisiacimi s ľudskými činnosťami a Modernizácia a posilnenie intervenčných kapacít MV SR pre oblasť mimoriadnych situácií spojených s požiarmi.Štedrú nádielku novej techniky a materiálno-technického vybavenia hasičom pred Vianocami slávnostne odovzdali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ), prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská a prezident Hasičského a záchranného zboru „Som rád, že môžem nadviazať na trend, ktorý začal exminister vnútra Róbert Kaliňák Smer-SD ). Trend, ktorý posunul Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na európsku úroveň. Sú to naši hasiči, ktorí zasahujú nielen v rámci Slovenska, ale vďaka modernej technike, do ktorej sa roky investuje, pomáhajú pri zvládaní krízových situácií aj v krajinách EÚ,“ povedal Šutaj Eštok.Ministerstvo priblížilo, že vozový park HaZZ sa rozšíri o štyri cisternové automobilové striekačky CAS 40 10x10 „Beštie“, ktoré sú vďaka veľkokapacitnej nádrži určené na dopravu veľkého množstva vody na požiarisko.„Slúžiť budú taktiež ako zásobáreň hasiacej látky pri zdolávaní požiarov v prírodnom prostredí. Disponujú nádržou s celkovým objemom 20-tisíc litrov a výkonom čerpadla štyritisíc litrov za minútu. Prerozdelené budú na krajské riaditeľstvá HaZZ v Žiline, Trnave, Trenčíne a Nitre," spresnil rezort vnútra a doplnil, že ďalšie tri kusy, ktoré budú dodané v roku 2025, budú pridelené pre krajské riaditeľstvá HaZZ v Prešove, Košiciach a Banskej Bystrici.„Desať hasičských robotov COLOSSUS pomôže pri zásahoch na miestach s vysokým rizikom nebezpečenstva, v mestskom, prírodnom a priemyselnom prostredí," uviedlo ministerstvo a popísalo, že hasičské roboty sú vybavené viacúčelovým vybavením, ktoré slúži na hasenie, termovíziu a odhalenie nebezpečenstiev v priestore zásahu.Ide o diaľkovo ovládaný robot, ktorý je odolný voči teplotám až do 600 stupňov Celzia, s pevnou odolnou konštrukciou z leteckého hliníka. Rozmiestnené budú plošne pre potreby každého krajského riaditeľstva HaZZ, Strednej školy požiarnej ochrany v Žiline a Výcvikového centra HaZZ Lešť.Ministerstvo pre hasičov zaobstaralo aj 51 záchranných plastových plavidiel určených pre zásahy pri povodniach a pri záchranných prácach, evakuácii osôb, materiálu, ekologických haváriách, pri výcvikoch na vodných tokoch a vodných plochách.„Vyznačujú sa vysokou manévrovacou schopnosťou, pevnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Prerozdelené budú v rámci krajských riaditeľstiev HaZZ," doplnil rezort vnútra.Ešte v tomto roku ministerstvo odovzdá aj deväť kusov vozidiel CAS 15 Iveco Daily. „Ďalších 168 rádiostaníc typu TPH 900 Airbus a výpočtová technika je určená pre krajské riaditeľstvá HaZZ. Na hasičské stanice typ V, ktoré vykonávajú odborné činnosti pri najzložitejších hasiacich prácach či najzložitejších dopravných nehodách, sa prerozdelí 12 sád ručného elektrického náradia," informovalo ministerstvo.Vedenie rezortu a HaZZ prezentovalo aj prototyp nových prvovýjazdových vozidiel, ktoré budú hasičom dodávané v priebehu roka 2025. MV SR priblížilo, že tieto vozidlá oproti pôvodným disponujú moderným podvozkom, novými bezpečnostnými systémami, výkonnejším motorom a spĺňajú najnovšie emisné normy.„Technika, ktorá nebude slúžiť profesionálnym hasičom, prejde revitalizáciou a bude počas najbližšieho obdobia distribuovaná dobrovoľným hasičom,“ uzavrel Šutaj Eštok.