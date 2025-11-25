|
Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie rozsudku v spore s čurillovcami, zbaviť sa chce aj exekúcie
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie v spore s policajtmi z tímu okolo
Zdieľať
25.11.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie v spore s policajtmi z tímu okolo Jána Čurillu. Informoval o tom Denník N s tým, že okrem toho požiadal minister aj o zrušenie exekúcie, ktorá súvisí s prehratým súdnym sporom. Protistrana má teraz právo sa k návrhu vyjadriť.
"Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v tejto veci využil všetky dostupné právne prostriedky v zmysle platnej legislatívy," uviedol pre SITA hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Minister vnútra je na základe verdiktu súdu povinný verejne sa ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Tiež je povinný zaplatiť každému z nich po 15 000 eur, teda dokopy 90 000 eur a tiež úrok z omeškania vo výške 7,40 percenta ročne, a takisto úplnú náhradu trov konania.
Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Dôvodom podľa právneho zástupcu policajtov Petra Kubinu bolo, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky.
Po doručení rozsudku do jeho elektronickej schránky minister nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným. V súvislosti s rozsudkom podali policajti návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii.
Minister vnútra na rozsudok reagoval s tým, že nevedel, že sa súd zaoberá žalobou čurillovcov. Sudca v tomto prípade podľa neho použil inštitút, ktorý slúži ľuďom, ktorí sa schovávajú a vyhýbajú spravodlivosti. Konkrétne bola žaloba voči ministrovi doručená do elektronickej schránky, tú však minister podľa vlastných slov pre vyťaženosť prakticky nepoužíva.
