 24hod.sk    Z domova

25. novembra 2025

Národná protidrogová jednotka vykonáva rozsiahlu akciu s krycím názvom Baník, zadržala päť osôb


Tagy: Drogová trestná činnosť Národná protidrogová jednotka Policajná akcia

Národná protidrogová jednotka od skorých ranných hodín vykonáva v okrese Prievidza rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom ...



policia 676x457 25.11.2025 (SITA.sk) - Národná protidrogová jednotka od skorých ranných hodín vykonáva v okrese Prievidza rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Baník. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.


Akcia je zameraná na podozrenie z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti. "Aktuálne vykonávame domové prehliadky a prehliadky iných priestorov spojené s ďalšími procesnými úkonmi. Ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí," doplnila polícia.

Zadržali päť osôb


Polícia spresnila, že na operácii sa podieľajú desiatky policajtov, ktorí zasahujú priamo v meste Prievidza a v okolí. Akcia je výsledkom vyšetrovania závažnej trestnej činnosti, ktorá súvisí s nedovolenou výrobou, držaním a obchodovaním s omamnými a psychotropnými látkami v súbehu so zločinom neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

Polícia v rámci akcie vykonala šesť domových prehliadok, šesť prehliadok iných priestorov a pozemkov. Zadržali aj päť osôb. "Aktuálne prebiehajú rozsiahle procesné úkony a výsluchy zadržaných osôb, ktoré sú podozrivé z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti," informovala polícia.

Zaistili veľké množstvo liečiv


Počas prehliadky policajti zaistili veľké množstvo liečiv, ktoré podliehajú osobitnému povoleniu, ako aj látky s anabolickým a hormonálnym účinkom. Zaisťované materiály podrobia znaleckému skúmaniu s cieľom potvrdiť obsah účinných látok.

Doterajšie zistenia polície však nasvedčujú tomu, že organizovaná skupina si zakázané látky či liečivá podliehajúce osobitnému povoleniu zaobstarávala z lekární a z rôznych zdrojov na čiernom trhu. Následne ich distribuovala užívateľom najmä v okrese Prievidza a okolí a profitovala tak z výnosov z trestnej činnosti.


Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka vykonáva rozsiahlu akciu s krycím názvom Baník, zadržala päť osôb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogová trestná činnosť Národná protidrogová jednotka Policajná akcia
