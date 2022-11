Šutaj-Eštok podal trestné oznámenie, kajúcnikov z kauzy Daniari podozrieva z prania peňazí (video)

Nestíhajú legalizáciu z príjmu

Kauza Daniari

Podal trestné oznámenie





V kauze Daniari počas rokov 2012 až 2018 sa kvôli nekalému zárobku spolčili ľudia, ktorí mali vplyv na ovládanie a riadenie obchodných spoločností, ktoré boli platcami DPH. Podľa výpovedí svedkov sa táto partia spojila s ďalšími osobami, bez ktorých by sa takýto daňový podvod nedal uskutočniť. Ide o funkcionárov vo vedení



V kauze Daniari počas rokov 2012 až 2018 sa kvôli nekalému zárobku spolčili ľudia, ktorí mali vplyv na ovládanie a riadenie obchodných spoločností, ktoré boli platcami DPH. Podľa výpovedí svedkov sa táto partia spojila s ďalšími osobami, bez ktorých by sa takýto daňový podvod nedal uskutočniť. Ide o funkcionárov vo vedení Finančnej správy. Tieto osoby zariadili vytvorenie alebo prevzatie vybraných firiem obsadením ich orgánov vlastnými osobami alebo nimi riadenými a ovládanými ďalšími ľuďmi. Vzniklo takzvané portfólio daňových subjektov, ktoré zaradili do príslušnosti Daňového úradu v Nitre. Nato podali daňové priznania z DPH, ktoré vykazovali fiktívne nadmerné odpočty za vymyslené tovary či služby. Podľa svedkov potom Suchoba, Imrecze a Smolen vplývaním na Makóa, Čecha a Uharku zabezpečili, aby sa tieto firmy nestali predmetom vyšetrovania Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý viedol Makó. Podľa výpovede Smolena prišiel potom kajúcnik Suchoba so svojím plánom, ako preprať nakradnuté peniaze cez čínske banky.

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec strany Hlas-SD Matúš Šutaj-Eštok podal v stredu trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre SR pre podozrenie z prania peňazí prominentnými kajúcnikmi Ľudovítom Makóom Františkom Imrezcem a ďalšími v kauze Daniari, v ktorej štát prišiel o vyše 18 miliónov eur. Šutaj-Eštok o tom informoval na stredajšom brífingu strany Hlas.Šutaj-Eštok uviedol, že Špeciálna prokuratúra SR , ktorá je schopná stíhať tento trestný čin, stíha krádež týchto peňazí, ale nestíha samotnú legalizáciu z príjmu z trestnej činnosti.„Pýtam sa verejne Daniela Lipšica , prečo špeciálna prokuratúra v tejto kauze nestíha podozrenie z trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Je to v mnohých krajinách jeden z najvážnejších zločinov, pretože vracia nakradnuté a prepraté peniaze späť do legálnej ekonomiky a zo zlodejov robí bohatých a vážených občanov. Pýtam sa, či toto nie je forma odmeny pre prominentných kajúcnikov, aby si mohli užívať svoje peniaze v čínskych bankách alebo hotovosti až do konca života,“ uviedol Matúš Šutaj Eštok.Trestne oznámenie súvisí s prípadom trestného činu neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie DPH v celkovom rozsahu 18 394 4025 eur na daňovom úrade v Nitre. V tejto kauze, známej ako Daniari, mala organizovaná skupina ľudí žiadať neoprávnene od štátu vratky DPH, pričom jej najvyššie postavenými členmi a „mozgom“ mali byť práve kajúcnici Suchoba, Imrecze a Makó.„Špeciálna prokuratúra a časť polície týchto kajúcnikov potrebujú ako soľ, pretože ich výpovede sú často jediným „dôkazom“, ktorý na obvinených majú. A ako sa už ukázalo, aj na súde stačí, že takýmto kajúcnikom sudca uverí a obžalovaným neuverí. Preto majú ľudia ako Makó, Imrecze či Suchoba pre Daniela Lipšica, Romana Mikulca a Igora Matoviča cenu zlata. A je nevyhnutné vyšetriť, či z tejto „ceny“ nemajú svoj podiel aj samotní kajúcnici, práve možnosťou beztrestne užívať nakradnuté peniaze,“ vysvetlil Šutaj-Eštok.Poslanec podal trestné oznámenie, pretože považuje za verejný záujem odhaliť manipulačné praktiky nominantov Igora Matoviča a ich zneužívanie práva na politické účely.„OĽaNO sľubovalo pred voľbami spravodlivosť, právnu čistotu, transparentnosť a otvorené vládnutie. Namiesto toho nám za dva a trištvrte roka ponúklo nevídané zneužívanie orgánov činných v trestnom konaní na politické ciele, zatváranie politických oponentov vo vymyslených a najmä nepreukázaných kauzách, totálnu netransparentnosť a množstvo káuz, ktoré na hony smrdia klientelizmom a korupciou,“ dodal Matúš Šutaj-Eštok.