Šutaj Eštok podľa liberálov vyhodil ďalší milión za analýzu, ktorá už existuje a je nevyužitá – VIDEO

Minister má byť podľa Krúpu symbolom arogancie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kritika už zaznieva aj z koalície

Ministerstvo pripomína chaos pri Ukrajine

Reforma sa má týkať všetkých fáz kríz

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) ide vyhodiť von oknom ďalší milión. Upozornil na to poslanec Juraj Krúpa SaS ). Ministerstvo vnútra podľa opozičného poslanca zaplatilo súkromnej firme 1,2 milióna eur za koncepciu zefektívnenia krízového riadenia, a to aj napriek tomu, že takýto dokument už existuje a je platný od roku 2023. Poľa Krúpu na ňom pracovali odborníci ešte pred nástupom ministra vnútra Šutaja Eštoka.„Milión eur preč, a nič z toho. Ministerstvo zaplatilo za niečo, čo už bolo spracované, čo vláda schválila a čo sa dnes ani nebude realizovať. A to len preto, že Šutaj Eštok sa rozhodol utrácať verejné peniaze ako vlastné,“ uviedol Krúpa. Podľa poslanca je minister vnútra „typickým predstaviteľom arogancie moci, ktorá sa navonok tvári sociálne, no v praxi sa topí v luxuse“. Spomenul ministrove hodinky, ktorých cena sa môže rovnať hodnote domu v okolí Gelnice.„Lietadlom si lieta na Formulu 1 či do Bavorska na futbal a pri tom všetkom sa hrá na socialistu. Pre neho je milión sem, milión tam len drobná položka – problém je, že to platíme všetci,“ vyhlásil Krúpa. Podľa strany Sloboda a Solidarita tak ide o ďalší ministrov prešľap. V tejto súvislosti pripomenuli kauzu predražených počítačov za 320 miliónov eur, čiapky za tri milióny eur, uniformy z kávových zŕn za 21 miliónov či nákup antistresových loptičiek a Rubikových kociek za 1,5 milióna eur.Krúpa skonštatoval, že Šutaj Eštok a celá strana Hlas-SD sú príkladom nezodpovedného míňania štátnych peňazí. Pripomenul, že to netvrdí už len opozícia, ale aj vlastní koaliční partneri. „Minister financií Ladislav Kamenický Smer-SD ) a jeho ľudia upozorňujú na podozrivé nákupy, či už na rezorte vnútra, alebo aj v prípade ministra zdravotníctva. Dokonca aj premiér Robert Fico (Smer-SD) sa už musel verejne vyjadriť k tomu, čo sa deje na ministerstve zdravotníctva pod gesciou Hlasu,“ uzavrel KrúpaMinisterstvo vnútra v reakcii na vyjadrenia Krúpu vysvetlilo, že realizačná zmluva s audítorskou spoločnosťou na komplexnú analýzu krízového riadenia vychádza z rámcovej dohody, ktorá bola podpísaná ešte za vlády Igora Matoviča hnutie Slovensko ) v júli 2020.Ako rezort vnútra priblížil, využitie renomovanej medzinárodnej spoločnosti súvisí aj s víziou priblížiť systém krízového riadenia štandardom vyspelých krajín, ako sú Taliansko, Austrália či Spojené štáty americké. „Potreba zásadnej zmeny v krízovom riadení na Slovensku vyplýva z nezvládnutých udalostí počas predchádzajúceho volebného obdobia – či už išlo o pandémiu ochorenia COVID-19, nelegálnu migráciu alebo zemetrasenie,“ uviedlo ministerstvo, ktoré kritizuje aj nezvládnuté riadenie situácie na hraniciach po vypuknutí vojny na Ukrajine „Štát až po troch týždňoch, keď situáciu zvládali dobrovoľníci, zveril koordináciu eventovej agentúre, ktorá za služby inkasovala takmer tri milióny eur,“ dodal rezort vnútra.Ministerstvo pripomenulo, že fungujúca civilná ochrana je súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Ministerstvo v budovaní odolnosti SR podniklo už viaceré kroky. Kľúčovou zmenou má byť podľa rezortu vznik nového organizačného útvaru v rámci ministerstva, ktorý bude plne zodpovedný za centrálne riadenie celého systému krízového riadenia.„Aktuálne prebiehajú odborné diskusie so zástupcami akademickej obce, samospráv a ďalších relevantných aktérov z oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany,“ doplnilo ministerstvo a priblížilo, na čom bude postavená reforma krízového riadenia. Pôjde o cyklus riadenia kríz – od identifikácie rizík cez reakciu až po obnovu a prevenciu a zapojenie všetkých úrovní a zložiek.Reforma bude ďalej postavená na silnej medzirezortnej a cezhraničnej spolupráci, najmä ak ide o prevenciu a spoločné zásahy, ďalej na digitalizácii a dátovej integrácii, využití eurofondových príležitostí, investíciách do prevencie a skrátení lehôt administratívnej záťaže. Posledný bod sa podľa ministerstva už prejavil v prípade financovania záchranných prác po víchrici v okrese Gelnica. „Postihnuté obce dostali preplatené faktúry za záchranné práce už po 23 dňoch,“ uzavrelo ministerstvo vnútra.