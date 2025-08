Ujo prezident pomôžte nám, prosia deti o vodu

6.8.2025 (SITA.sk) - Organizácia Obereg Life na svojom telegramovom účte zverejnila video detí z Ruskom okupovaného Donbasu, ktoré ruského vládcu Vladimíra Putina prosia, aby im zabezpečil zásobovanie vodou. Miestne úrady totiž plánujú, že vodu budú dodávať len každý tretí deň. Informuje o tom web TN.cz.„Voda je taká jednoduchá vec, ale pre nás je to luxus. My deti by sme mali behať a smiať sa, nie čakať, až nám niekto prinesie vodu. Ujo Vova, pomôž nám!" hovorí k Putinovi jedno z dievčat na videu.Celkom na videu hovorí jedenásť detí. Organizácia, ktorá video na Telegrame zverejnila, uviedla, že už ho spolu s oficiálnym listom poslala Putinovej kancelárii. Zároveň vyzýva, aby pre nedostatok vody v oblasti vyhlásili núdzový stav.