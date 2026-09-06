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06. septembra 2026

Šutaj Eštok: Pri cestných kamerách sme boli zo strany dodávateľa podvedení, nové obstarávanie je na ceste


Tagy: Minister vnútra SR Politika 24 Verejné obstarávanie

Súčasťou podľa neho bude aj bezpečnostný projekt, ktorý nebol vypracovaný v prípade testovacej prevádzky dvoch kamier, v ktorých boli zistené ruské súčiastky.



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68cd311dcb48f523489551 scaled 1 676x451 6.9.2026 (SITA.sk) - Súčasťou podľa neho bude aj bezpečnostný projekt, ktorý nebol vypracovaný v prípade testovacej prevádzky dvoch kamier, v ktorých boli zistené ruské súčiastky.


Verejné obstarávanie na systém cestných kamier bude spustené v najbližších týždňoch. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Súčasťou podľa neho bude aj bezpečnostný projekt, ktorý nebol vypracovaný v prípade testovacej prevádzky dvoch kamier, v ktorých boli zistené ruské súčiastky.

„My sme v prípade týchto dvoch ruských kamier išli v skúšobnej prevádzke,“ zdôraznil minister s tým, že jedna kamera bola umiestnená v areáli dodávateľa a druhá na jednej z ciest. „V tomto prípade tie štandardy nebolo potrebné vykonávať, pretože išlo o testovaciu prevádzku a tie kamery nikdy nevysielali ani informácie, ani dáta, ani žiadne veci, ktorá by mohli byť následne zneužité,“ uviedol Šutaj Eštok.

Zároveň minister potvrdil, že riaditeľ odboru aplikácii rezortu vnútra a projektový manažér, ktorý mal na starosti projekt kamier, už nepracujú na svojich pozíciách, a to napriek tomu, že procesne nezlyhali. „Ale ja vyžadujem od svojich kolegov, aby vykonávali svoju prácu nad rámec svojich povinností, ktoré majú a v tomto prípade to tak nebolo,“ vysvetlil Šutaj Eštok. Doplnil, že rezort bol v tejto súvislosti podvedený zo strany dodávateľa. „Kamery boli vrátené, boli nám vrátené aj finančné prostriedky,“ dodal minister vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok: Pri cestných kamerách sme boli zo strany dodávateľa podvedení, nové obstarávanie je na ceste © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR Politika 24 Verejné obstarávanie
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